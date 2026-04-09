فيديو: محمد صلاح المحبط يرفض تمامًا فرصة إجراء مقابلة بعد قرار آرني سلوت المثير للجدل بإبقائه على مقاعد البدلاء في خسارة أمام باريس سان جيرمان

أوضح محمد صلاح إحباطه عقب هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. ورفض النجم المصري التوقف لإجراء مقابلات إعلامية بعد خسارة فريقه 2-0 في ملعب بارك دي برانس، لكنه أقرّ بوجود ستيفن جيرارد على خط التماس.

  • ليلة صعبة في باريس

    كان الجو في بارك دي برانس ثقيلاً على صلاح، الذي وجد نفسه يراقب من الخطوط الجانبية. وبعد أن اتخذ آرني سلوت قراراً جريئاً بإبقاء الجناح الهدّاف على مقاعد البدلاء في المواجهة الأوروبية عالية المخاطر، عانى ليفربول لإيجاد إيقاعه، وتعرّض في النهاية لهزيمة بنتيجة 2-0 في بارك دي برانس.

    وعقب صافرة النهاية، شوهد صلاح يشارك في تمارين التهدئة على أرض الملعب بينما اتجه زملاؤه إلى غرفة الملابس. ورغم خيبة أمله الواضحة، ظهر الجناح لفترة وجيزة قرب موقع TNT Sports بجانب الملعب لتحية قائدي ليفربول السابقين ستيفن جيرارد وستيف مكمانامان، وكذلك المقدّمة لورا وودز. لكن صلاح كان واضحاً بشأن احتمال التحدث أمام الكاميرا، إذ بدا المصري غير مستعد إطلاقاً لتقديم أي تصريحات مقتضبة. وقد رفض بأدب لكن بحزم إجراء مقابلة، وسارع جيرارد، الذي كان يعمل محللاً للمباراة، إلى الدفاع عن المهاجم.

    وقال جيرارد لـ TNT Sports: "سيكون مُحبطاً". "سيجلس هناك وهو يفكر أنه يثق بقدرته على التأثير في هذه المباراة وتحسين مجريات الأمور، بالتأكيد من الناحية الهجومية. سيكون حزيناً ومحبطاً قليلاً. لكن يُحسب له أنه بقي هناك وقام ببعض الجري الإضافي. في ذهنه، هو بالفعل يركّز على فولهام وهو يقوم بعمل إضافي، وهذا يُظهر الاحترافية والعقلية التي تتعامل معها"، وأضاف قائد النادي الأسطوري السابق.

  • سلوت يدافع عن النهج الدفاعي

    اضطر سلوت إلى تبرير اختياراته للتشكيلة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، معترفًا بأن ظروف المباراة دفعته لاتخاذ قرار عدم إشراك صلاح. وادّعى المدرب الهولندي أن المراحل الأخيرة من المباراة كانت تتطلب صلابة دفاعية أكثر من لمسات هجومية، ما جعله يفضّل الحفاظ على جاهزية صلاح البدنية للاستحقاقات المحلية.

    "أعتقد أنه في الجزء الأخير من المباراة كان الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالنجاة أكثر مما كان هناك أي فرصة لأن نسجل"، أوضح سلوت. "نعم، لا أحد يعلم، لأننا في الموسم الماضي سجلنا قبل النهاية بخمس دقائق، هارفي إليوت، عندما أخرجتُ مو. لكنني أعتقد أن هذه كانت فترة 20-25 دقيقة كنا فيها ندافع فقط. ومو يملك الكثير من الجودة، لكن أن يقضي مو 20-25 دقيقة وهو يدافع داخل منطقة جزائه، أعتقد أن الأفضل له أن يوفر طاقته للعديد من المباريات القادمة في الأسابيع المقبلة."

    ماذا يأتي بعد ذلك؟

    بعد استبعاده من مواجهة باريس سان جيرمان، سيسعى صلاح للبدء وإحداث تأثير كبير عندما يواجه ليفربول فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، تليها مباراة الإياب ضد الباريسيين على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

