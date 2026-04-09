كان الجو في بارك دي برانس ثقيلاً على صلاح، الذي وجد نفسه يراقب من الخطوط الجانبية. وبعد أن اتخذ آرني سلوت قراراً جريئاً بإبقاء الجناح الهدّاف على مقاعد البدلاء في المواجهة الأوروبية عالية المخاطر، عانى ليفربول لإيجاد إيقاعه، وتعرّض في النهاية لهزيمة بنتيجة 2-0 في بارك دي برانس.

وعقب صافرة النهاية، شوهد صلاح يشارك في تمارين التهدئة على أرض الملعب بينما اتجه زملاؤه إلى غرفة الملابس. ورغم خيبة أمله الواضحة، ظهر الجناح لفترة وجيزة قرب موقع TNT Sports بجانب الملعب لتحية قائدي ليفربول السابقين ستيفن جيرارد وستيف مكمانامان، وكذلك المقدّمة لورا وودز. لكن صلاح كان واضحاً بشأن احتمال التحدث أمام الكاميرا، إذ بدا المصري غير مستعد إطلاقاً لتقديم أي تصريحات مقتضبة. وقد رفض بأدب لكن بحزم إجراء مقابلة، وسارع جيرارد، الذي كان يعمل محللاً للمباراة، إلى الدفاع عن المهاجم.

وقال جيرارد لـ TNT Sports: "سيكون مُحبطاً". "سيجلس هناك وهو يفكر أنه يثق بقدرته على التأثير في هذه المباراة وتحسين مجريات الأمور، بالتأكيد من الناحية الهجومية. سيكون حزيناً ومحبطاً قليلاً. لكن يُحسب له أنه بقي هناك وقام ببعض الجري الإضافي. في ذهنه، هو بالفعل يركّز على فولهام وهو يقوم بعمل إضافي، وهذا يُظهر الاحترافية والعقلية التي تتعامل معها"، وأضاف قائد النادي الأسطوري السابق.