فيديو: ليونيل ميسي يسجل الهدف رقم 71 من ركلة حرة في مسيرته ليتفوق على أسطورة البرازيل بيليه، بينما يقع حارس مرمى نادي نيويورك سيتي مات فريز في موقف محرج للغاية
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز 3-2
حقق فريق إنتر ميامي انطلاقة قوية في موسم 2026 لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، حيث حصد عشر نقاط من مبارياته الخمس الأولى ليحتل المركز الثالث في المؤتمر الشرقي خلف المتصدرين ناشفيل إس سي ونيويورك سيتي إف سي، الذي كان خصمه يوم الأحد.
شهد ملعب يانكي ستاديوم مباراة مثيرة، حيث منح غونزالو لوجان التقدم لميامي في الدقيقة الرابعة قبل أن يرد نيويورك ويتقدم بفضل هدفي نيكولاس فرنانديز وأغوستين أوجيدا. لكن التقدم لم يدم طويلاً للفريق المضيف، حيث تقدم ميسي ليسجل من مسافة بعيدة، بعد أن ارتطمت ركلته الحرة بالدفاع وتسللت إلى شباك الحارس مات فريز.
كانت تلك لحظة إلهام أخرى من بطل كأس العالم الأرجنتيني، حيث حصد ميامي النقاط بفضل هدف الفوز الذي سجله المدافع ميكايل في الدقيقة 74.
ميسي يتفوق على بيليه بتسجيله الهدف رقم 71 من ركلة حرة
سجل ميسي مؤخرًا هدفه رقم 900 في مسيرته بضربة قوية ضد ناشفيل، وخطا خطوته الأولى نحو الـ1000 بهدف من ركلة حرة هو الـ71 في مسيرته ضد نيويورك سيتي. وهذا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا قد تجاوز بيليه في عدد الأهداف المسجلة مباشرة من ركلات حرة، حيث يُعتقد أن الأسطورة البرازيلية سجل 70 هدفًا من الكرات الثابتة خلال مسيرته الأسطورية.
لا يوجد الآن سوى لاعب واحد يتفوق عليه في تلك القائمة، وهو نجم ليون السابق جونينيو بيرنامبوكانو الذي سجل 77 هدفاً من ركلات حرة، ولكن هناك احتمال كبير أن يقفز ميسي إلى قمة الترتيب قبل أن يقرر إنهاء مسيرته والاعتزال.
الأرجنتيني سيقود المنتخب الوطني في مباراتي موريتانيا وزامبيا
من المقرر أن يشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، حيث ستخوض حاملة لقب كأس العالم مباريات ودية ضد موريتانيا وزامبيا في بوينس آيرس. وستكون هذه المباريات الأخيرة التي يقيّم فيها المدرب ليونيل سكالوني لاعبيه قبل الإعلان عن تشكيلة الفريق للدفاع عن اللقب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ميسي هو بلا شك النجم الأبرز في تشكيلة الأرجنتين، لكن تم ضم عدد من المهاجمين الأقل خبرة للمباريات الودية. في حين تم ضم جوليان ألفاريز، الذي خاض 49 مباراة دولية، تم اختيار لاعبين مثل جوليانو سيميوني وفرانكو ماستانتونو وخوسيه مانويل لوبيز وخواكين بانيشيلي وجيانلوكا بريستياني، وكل منهم خاض أقل من عشر مباريات مع المنتخب الوطني.
ستخوض الأرجنتين أول مباراة لها في كأس العالم 2026 في منتصف يونيو عندما تواجه الجزائر في كانساس سيتي، ميسوري. كما ستواجه النمسا والأردن في المجموعة J.
