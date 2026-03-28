وبتسجيله هدفاً من كرة ثابتة، انضم باز إلى نخبة من اللاعبين الذين نجحوا في تولي مهام تنفيذ الكرات الثابتة في غياب نجم إنتر ميامي. وعند حديثه عن هدفه بعد المباراة، أبدى باز تواضعاً تجاه المقارنات مع أعظم لاعب في التاريخ. «إنه شيء حلمت به طوال حياتي. لقد شاهدت أهداف ميسي طوال حياتي، لكن من الصعب جدًا [تقليده في الركلات الحرة]. كنا نتحدث عن ذلك؛ هذا المركز أسهل للاعب الذي يستخدم قدمه اليسرى مقارنة باللاعب الذي يستخدم قدمه اليمنى. لو كان على الجانب الآخر، لكان تياجو [ألمادا] هو من سددها. أركز على العمل الجاد كل يوم، والتدريب الجيد. سيكون حلمًا أن أشارك في كأس العالم"، صرح لاعب الوسط للصحفيين.