قدم لاعب خط وسط كومو أبرز لحظات الشوط الأول خلال المباراة الودية التي جمعت الأرجنتين بموريتانيا. وفي ظل بقاء ميسي على مقاعد البدلاء، تولى باز مسؤولية تنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 32 وسدد كرة رائعة. فقد اخترقت تسديدته بقدمه اليسرى حائط موريتانيا الدفاعي، تاركة الحارس مامادو ديوب واقفاً في مكانه دون حراك. توجهت الكاميرات على الفور إلى مقاعد البدلاء، حيث كان ميسي ينظر باندهاش إلى المهارة التي أظهرها اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً. أثبت باز، الذي يقدم أداءً مبهراً في أوروبا، أنه قادر على تحمل عبء دور الرقم 10 الشهير في غياب القائد، حيث ضاعف تقدم الأرجنتين بعد أن كان إنزو فرنانديز قد افتتح التسجيل في وقت سابق من المباراة.
ترجمه
فيديو: ليونيل ميسي يراقب باندهاش بينما يسجل نيكو باز هدفاً رائعاً من ركلة حرة لصالح الأرجنتين في مباراة ضد موريتانيا
باز يسرق الأضواء بفضل براعته في تنفيذ الكرات الثابتة
شاهد المقطع
على خطى الأساطير
وبتسجيله هدفاً من كرة ثابتة، انضم باز إلى نخبة من اللاعبين الذين نجحوا في تولي مهام تنفيذ الكرات الثابتة في غياب نجم إنتر ميامي. وعند حديثه عن هدفه بعد المباراة، أبدى باز تواضعاً تجاه المقارنات مع أعظم لاعب في التاريخ. «إنه شيء حلمت به طوال حياتي. لقد شاهدت أهداف ميسي طوال حياتي، لكن من الصعب جدًا [تقليده في الركلات الحرة]. كنا نتحدث عن ذلك؛ هذا المركز أسهل للاعب الذي يستخدم قدمه اليسرى مقارنة باللاعب الذي يستخدم قدمه اليمنى. لو كان على الجانب الآخر، لكان تياجو [ألمادا] هو من سددها. أركز على العمل الجاد كل يوم، والتدريب الجيد. سيكون حلمًا أن أشارك في كأس العالم"، صرح لاعب الوسط للصحفيين.
- AFP
ماذا ينتظر باز في المستقبل؟
لا يقتصر صعود باز على إنجازاته مع المنتخب الأرجنتيني فحسب. فقد كان القوة الدافعة وراء الموسم التاريخي الذي يعيشه نادي كومو في الدوري الإيطالي، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الرابع ويطمح للتأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا. وبفضل تسجيله 11 هدفاً وتقديمه 7 تمريرات حاسمة في 33 مباراة هذا الموسم، فقد شهد تطوره قفزة هائلة منذ انتقاله إلى إيطاليا. بينما تستعد الأرجنتين لمواجهة زامبيا في مباراتها الودية المقبلة، يظل التركيز منصبًا على المنتخب الوطني وتأمين مكان دائم إلى جانب ميسي.