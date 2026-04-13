أثارت طبيعة البطاقة الحمراء التي نالها مارتينيز موجةً من الانتقادات من الجماهير والمحللين على حدّ سواء. وقد عبّر كثير من المشجعين عن إحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين تصرفات المدافع بأنها «غباء» و«حمقاء» بالنظر إلى الوضع الحرج الذي كان فيه الفريق. واعتُبر قرار الإمساك بشعر كالفرت-لوين مخاطرةً غير ضرورية لم تترك للحكم خيارًا سوى طرده مبكرًا.

وكتب @StevenDonovan02 على منصة X: «إنه تصرف غبي من مارتينيز، لكن إذا كان هذا سيُحتسب بطاقة حمراء، فيجب حظر ذيول الحصان لأنه من الواضح أنه يحاول الإمساك بقميصه».

وقال @JacobHorsfall_: «مجرد تصرف غبي من مارتينيز». وأضاف: «أنا متأكد إلى حد كبير أنها كانت حركة مسك تلقائية [كذا] بعدما فقد توازنه، لكن لماذا تكون يده عالية إلى هذا الحد أساسًا؟ خصوصًا مع البطاقات الحمراء التي رأيناها بسبب الشيء نفسه هذا الموسم».

وفي الوقت نفسه، قال @AdamJoseph: «إنه قرار أحمق من ليساندرو مارتينيز. دائمًا ما كانت ستُحتسب [كذا] بطاقة حمراء. لا يمكنك شدّ شعر دومينيك كالفرت-لوين. لقد اتخذت قرار الحكم عنه بمجرد أن تفعل ذلك. لا يهم مدى قوة الشد أو عدمها».

أما غاري نيفيل، الذي كان يعلّق على المباراة، فلم يكن أقل استياءً من الأداء العام ليونايتد، قائلاً: «ليدز يستحق أن يتقدم 2-0. إنهم الفريق الأفضل بفارق كبير».

وعن رد فعل مارتينيز على البطاقة الحمراء، قال نيفيل: «مارتينيز يبدو حائرًا ومربكًا. لكن شدّ الشعر يؤدي إلى بطاقة حمراء هذه الأيام. كان يعرف ما الذي يفعله».