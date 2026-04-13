فيديو: لقطات لمشجع لم تُشاهد من قبل تُظهر ريان شرقي وهو يلعب لعبة قلب الزجاجة خلال فوز مانشستر سيتي على تشيلسي
شيركي يتألق في مواجهة بريدج روت
كان صانع الألعاب عنصرًا حاسمًا في اكتساح سيتي للبلوز في الشوط الثاني، إذ قدّم تمريرتين حاسمتين لتأمين النقاط الثلاث في ستامفورد بريدج. فقد مهّد أولًا لنيكو أوريلي هدف كسر التعادل في الدقيقة 51 قبل أن يرسل التمريرة التي ضاعف بها مارك غيهي أفضلية الضيوف. كما ظهرت لقطات لمشاكسته عبر قلب الزجاجة خلال توقف في منتصف المباراة بينما كان أحد اللاعبين يتلقى العلاج، وذلك قبل وقت طويل من استبداله بفيل فودين في الدقيقة 76.
الإبداع النخبوي
رفع الأداء المثير للإعجاب الذي قدّمه شيركي في غرب لندن حصيلته هذا الموسم إلى 10 تمريرات حاسمة وثلاثة أهداف في 26 مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد سجّل الفرنسي الآن تمريرتين حاسمتين على الأقل في ثلاث مباريات منفصلة هذا الموسم، وهو إنجاز لم يعادله عبر جميع المسابقات سوى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد. لقد كان هذا المستوى النخبوي من الإبداع حيويًا لفريق سيتي الذي يتأخر حاليًا بست نقاط عن أرسنال، لكنه يحتفظ بشكل حاسم بمباراة مؤجلة أمام منافسيه من شمال لندن.
- Getty Images Sport
مواجهة على اللقب تلوح في الأفق
يُواصل رجال بيب غوارديولا بناء زخمٍ كبير وهم يستعدون لـ"نهائي" مُحدِّد لمصير الموسم أمام آرسنال على ملعب الاتحاد في 19 أبريل. ومع احتمال تقلّص الفارق أكثر، ستكون قدرة شيركي على فكّ التكتلات الدفاعية تحت الأضواء بينما يسعى السيتي لقلب أفضلية المدفعجية في الأمتار الأخيرة. الحفاظ على هذه الحالة الشرسة أمرٌ ضروري، إذ إن أي تعثر قد يُهدي فعلياً لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لفريق ميكيل أرتيتا.