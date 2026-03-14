ترجمه
فيديو: «لقد تعرضت لمذبحة» - بيب جوارديولا يحاكي تعرضه لإطلاق النار بينما يدافع مدرب مانشستر سيتي بشدة عن تكتيكاته
الخسارة التي أثارت موجة من التحليلات التكتيكية
أصبحت طموحات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا معلقة بخيط رفيع بعد أن سحق ريال مدريد الضيوف بنتيجة قاسية بلغت 3-0. ووجهت الأضواء بعد المباراة إلى تكتيكات غوارديولا واختياراته للفريق. على الرغم من سيطرته على الكرة، إلا أن تشكيلة 4-2-2-2 التجريبية التي اعتمدها المدرب الإسباني لم تحقق النتيجة المرجوة، مما أثار موجة من الانتقادات التكتيكية. وفي معرض تعليقه على تداعيات الخسارة في إسبانيا، أشار مدرب مانشستر سيتي إلى أنه لا يُشاد به باعتباره عبقريًا تكتيكيًا إلا عندما تؤتي مخاطره ثمارها. ثم استخدم أصابعه لتقليد صوت إطلاق النار، في إشارة إلى أنه يتعرض باستمرار لانتقادات الصحافة كلما أخفق فريقه في المباريات الكبرى.
اعتاد غوارديولا على أن يكون كبش الفداء
وأشار جوارديولا إلى أنه بسبب تاريخه الطويل في هذه البطولة، غالبًا ما يتعرض لانتقادات كلما خسر مانشستر سيتي على المسرح الأكبر، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام تهاجمه إذا سارت الأمور على نحو سيئ. وقال: "أدير هذه المسابقة منذ 17 عامًا، وفي كل مرة أخسر فيها، يا إلهي. بيو، بيو، بيو"، محاكيًا صوت إطلاق النار. "لقد تعرضت لمذبحة. اسمعوا، لعبت نهائي دوري أبطال أوروبا بدون فرناندينيو ورودري كلاعبين وسط دفاعيين ضد تشيلسي. هل تعتقدون أن هذا أمر طبيعي؟ لا، بصراحة. لعب [إلكاي] غوندوغان في تلك اللحظة. لقد دمرت. كنت أعرف كيف يلعب رودري وفيرناندينيو، لم يكن رودري الذي قابلناه بعد ذلك، وفي المراكز الأخرى هناك في كثير من الأحيان العديد من القرارات التي تتخذ لأسباب عديدة جدًا، تتعلق بكيفية تعاملك مع الضغط وغير ذلك. يمكنني شرح ذلك، لكن هل سيقنعك هذا في المرة القادمة؟"
الأنظار تتجه نحو سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز
على الرغم من النتائج السيئة على الصعيد الأوروبي، فإن غوارديولا لديه فرصة للتعويض الفوري في سباق اللقب المحلي ضد وست هام. وقد حصل مدرب مانشستر سيتي مؤخرًا على لقب «أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتازلشهر فبراير»، وهي أول جائزة من هذا النوع يحصل عليها منذ أواخر عام 2021، وذلك بعد سلسلة من النتائج القوية. وهو يدرك جيدًا أنه لا مجال للخطأ، حيث يواصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال في صدارة الترتيب.