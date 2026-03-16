فيديو: «لحظة جنون!» - زجاجة مياه تصيب مشجعاً في رأسه، والاتحاد الإنجليزي للكرة يُطالب بمعاقبة جوردان طومسون لاعب بريستون بسبب نوبة غضبه المشينة عقب استبداله
مشاهد مروعة في ملعب كارو رود
تم استبدال طومسون في الدقيقة 65، في الوقت الذي كان فيه فريق بريستون يحاول العودة إلى المباراة. وبدا من الواضح أن لاعب الوسط غير راضٍ عن أداء الفريق - أو ربما عن أدائه الشخصي - فقام بركل زجاجة على خط التماس بقدمه اليمنى. وطار الجسم الملقى مباشرةً نحو مدرج المشجعين المحليين في ملعب كارو رود، ليصيب أحد المشجعين الذي لم يكن يتوقع ذلك.
ديرموت غالاغر يصدر حكمه بـ«البطاقة الحمراء»
قام الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ديرموت غالاغر، بمراجعة اللقطات في برنامج "Ref Watch" على قناة "سكاي سبورتس"، وأعرب عن حيرته إزاء انعدام الانضباط لدى طومسون. وأشار غالاغر إلى أن اللاعب لم يُطرد من الملعب إلا لأن طاقم التحكيم لم يلاحظ فعل العدوان الأولي الذي وقع وقت إجراء التبديل.
"لماذا تفعل هذا؟ لا أعرف ما إذا كان سيتلقى توبيخاً اليوم أم لا. لم يرَ الحكم ما حدث لأن التبديل قد تم وكان المساعد يدير ظهره للحدث"، أوضح غالاغر. "لذا، فهو محظوظ لأن ما حدث لم يُشاهد، وإلا لكان حصل على بطاقة حمراء في ذلك اليوم، بلا شك. لكن القيام بذلك أمر خطير للغاية. كان أحدهم يشرب مشروبًا أيضًا ولم يكن على علم... مجرد لحظة جنون".
- Getty Images Sport
المحللون يطالبون بفرض عقوبات صارمة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
تزايدت الأصوات المطالبة بفرض حظر بأثر رجعي، حيث أعرب جاي بوثرويد، المهاجم السابق لفريقي ولفرهامبتون وكارديف سيتي، عن استيائه من سلوك اللاعب. وسلط بوثرويد الضوء على احتمال وقوع إصابات خطيرة، لا سيما لو أصابت الزجاجة أحد أفراد الجمهور المعرضين للخطر خلال مباراة الدوري الإنجليزي.
وقال بوثرويد لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه يجب توبيخه، بصراحة. هذا أمر خطير للغاية. إذا أصابت الزجاجة وجه أي شخص، فستؤلمه بشدة، لكن تخيل لو أصابت طفلاً. أعتقد أن هذا تصرف سيئ للغاية من اللاعب ويجب توبيخه".
