Goal.com
مباشر
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

ترجمه

فيديو: لاعب ريال مدريد الشاب يشارك لحظة جميلة مع والده المتأثر عاطفياً بعد ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا، حيث حصل على قميص برناردو سيلفا

استمتع مانويل أنخل بظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وتوج ذلك بلحظة مؤثرة مع والده. لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا ظهر لأول مرة في أوروبا في ملعب سانتياغو برنابيو قبل أن يحصل على تذكار هام من نجم مانشستر سيتي.

  • ليلة لا تُنسى في البرنابيو

    أكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا التزامه بنظام الشباب في النادي من خلال منح أنخل فرصة الظهور لأول مرة في دوري أبطال أوروبا. تم إشراك لاعب كاستيا في الدقيقة 76 من المباراة التي فاز فيها الفريق الأبيض 3-0 على مانشستر سيتي، ليحل محل تياجو بيتارش وسط هتافات الجماهير.

    أظهر لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا، والذي لطالما اعتُبر أحد أبرز المواهب في أكاديمية فالديبيباس، رباطة جأش كبيرة أمام فريق بيب جوارديولا. شكل ظهوره علامة فارقة في مسيرة قائد كاستيا، الذي انتقل من قائد الفريق الاحتياطي إلى لاعب أساسي في الفريق الأول تحت إشراف أربيلوا.

    كانت اللحظة الأكثر تأثيراً في تلك الأمسية هي ما بعد المباراة، عندما وجد أنخل والده في المدرجات. تبادل الاثنان عناقاً حزيناً سرعان ما انتشر على نطاق واسع، ليجسد المشاعر الإنسانية الخالصة وراء هذا الإنجاز الاحترافي.

    • إعلان

  • شاهد المقطع

  • الفخر والتضحية على خط التماس

    في حديثه مع DAZN بعد صافرة النهاية، كافح والد أنجيل كي يمنع دموعه من الانهمار وهو يتذكر مسيرة ابنه. "إنه مصدر فخر كبير"، قال. "لقد كافح لفترة طويلة، وأخيراً حقق هدفه. الآن أطلب منه أن يواصل العمل كما كان يفعل منذ صغره. لقد حقق حلمه، والآن عليه أن يواصل العمل لتحقيق المزيد من النجاح. لقد حصل بالفعل على مكافأته؛ والآن عليه أن يواصل كفاحه، الذي كان يعمل عليه لفترة طويلة لتحقيق أهدافه. أنا أحبه كثيرًا. لقد جاء إلى مدريد عندما كان صغيرًا، وسواء أعجبك ذلك أم لا، فإن فقدان طفل أمر مؤلم".

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    الثقة في فالديبيباس

    انضمام أنخل إلى الفريق الأول يسلط الضوء على تعزيز الجسر بين الأكاديمية والفريق الأول. في الواقع، كان تعرف أربيلوا على أنخل من الفترة التي قضياها معاً في كاستيا عاملاً أساسياً في ترقيته إلى فريق دوري أبطال أوروبا، ومن خلال المزج بين نجوم عالميين مع خريجين طموحين مثل أنخل وبيتارش، يضمن ريال مدريد مستقبلاً مستداماً مع الحفاظ على قدرته التنافسية.

    شارك أنخل في ثلاث مباريات مع الفريق الأول لريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، وستكون المباراة التالية للفريق الأبيض ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
إلتشي crest
إلتشي
إلتشي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0