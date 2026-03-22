في أعقاب الاحتفالات الحماسية، حقق رجال فليك فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على رايو فايكانو. ويبقيهم هذا الفوز الحاسم في صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 29 مباراة، متقدمين بفارق مريح عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يملك 66 نقطة بعد أن خاض مباراة أقل. وفي المستقبل، ينتظر متصدر الدوري جدول مباريات صعب. سيواجه الفريق أتلتيكو مدريد خارج أرضه في 4 أبريل في الدوري الإسباني، قبل أن يستضيفه بعد أربعة أيام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تلي ذلك مباراة محلية ضد إسبانيول في 11 أبريل، قبل مباراة الإياب الأوروبية الحاسمة ضد أتلتيكو في 14 أبريل.