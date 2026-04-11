انتقد مدرب مدريد ألفارو أربيلوا الحكام علنًا بعد المباراة، مؤكدًا أن التدخل على مبابي كان ركلة جزاء واضحة.

وقال أربيلوا للصحفيين: «إنها ركلة جزاء هنا وعلى القمر. وهي مجرد واحدة أخرى. واحدة أخرى. هذا ما لدينا، وهذا هو الواقع. لا أنا ولا أي شخص آخر يفهم ذلك. يتدخل حكم الفيديو المساعد عندما يكون ذلك مناسبًا، وعندما لا يكون كذلك، لا يتدخل».

وأضاف: «لقد قلت ذلك بالفعل أمس، وأنتم تعرفون رأيي. هذه الأحداث تؤكد ذلك. إنه خطأ واضح. لقد احتُسب على كيليان خطأ في الشوط الأول كان أقل من ذلك حتى. لقد واجهنا مشاكل كثيرة مع الحكام. ومع هذا الحكم، في مايوركا... إنها القصة نفسها القديمة».