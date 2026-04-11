اشتعل غضب ريال مدريد بعد حادثة متأخرة مثيرة للجدل تخص مبابي خلال مواجهتهم لجيرونا في الدوري الإسباني. ففي الدقيقة 88، اندفع المهاجم الفرنسي داخل منطقة الجزاء قبل أن يصطدم بلاعب جيرونا ريس، المعار من مانشستر سيتي. وبدا أن مبابي تلقى ضربة بذراع المدافع الممدودة ومرفقه، ما أسقطه أرضًا. وأسفر الاصطدام عن جرح واضح فوق عينه اليمنى استدعى تدخلًا طبيًا. ورغم احتجاجات لاعبي مدريد والجماهير بصوت عالٍ، أشار الحكم خافيير ألبيرولا باستمرار اللعب. وراجع حكم الفيديو المساعد (VAR) اللقطة لكنه قرر عدم التدخل، ليُحرم أصحاب الأرض من ركلة جزاء محتملة في الدقائق الأخيرة. وانتهت المباراة في النهاية بالتعادل 1-1.
فيديو: كيليان مبابي يُترك بوجهٍ مُلطخٍ بالدماء بعدما طُرح نجم ريال مدريد أرضًا إثر ضربة من مُعار مانشستر سيتي، لكن لم تُحتسب أي ركلة جزاء
حادث متأخر يثير الجدل في سانتياغو برنابيو
أربيلوا يستشيط غضبًا من قرارات التحكيم
انتقد مدرب مدريد ألفارو أربيلوا الحكام علنًا بعد المباراة، مؤكدًا أن التدخل على مبابي كان ركلة جزاء واضحة.
وقال أربيلوا للصحفيين: «إنها ركلة جزاء هنا وعلى القمر. وهي مجرد واحدة أخرى. واحدة أخرى. هذا ما لدينا، وهذا هو الواقع. لا أنا ولا أي شخص آخر يفهم ذلك. يتدخل حكم الفيديو المساعد عندما يكون ذلك مناسبًا، وعندما لا يكون كذلك، لا يتدخل».
وأضاف: «لقد قلت ذلك بالفعل أمس، وأنتم تعرفون رأيي. هذه الأحداث تؤكد ذلك. إنه خطأ واضح. لقد احتُسب على كيليان خطأ في الشوط الأول كان أقل من ذلك حتى. لقد واجهنا مشاكل كثيرة مع الحكام. ومع هذا الحكم، في مايوركا... إنها القصة نفسها القديمة».
ماذا يأتي بعد ذلك؟
ترك التعادل ريال مدريد متأخرًا بست نقاط عن متصدر الدوري الإسباني برشلونة، الذي يملك أيضًا مباراة مؤجلة. وقد يتسع ذلك الفارق أكثر قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع، ما يزيد الضغط على لوس بلانكوس في سباق اللقب. ويتعين على مدريد استعادة تركيزه سريعًا مع استعداده لمواجهة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ. وسيسافر إلى أليانز أرينا يوم الأربعاء وهو بحاجة إلى تعويض خسارته 2-1 في مباراة الذهاب إذا أراد الإبقاء على آماله الأوروبية.