Getty/GOAL
ترجمه
فيديو: كيليان مبابي يؤدي احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "Siu" لفريق الشباب في موناكو، في مقطع فيديو يصادف مرور 10 سنوات على توقيعه أول عقد احترافي
الشاب مبابي يقلد مثاله الأعلى
في اللقطات التي عادت إلى الظهور، يمكن رؤية مبابي الشاب وهو يركض بعد تسجيله الهدف قبل أن يقفز في الهواء ويهبط بوضعية "سيو" الشهيرة التي اشتهر بها كريستيانو رونالدو. هذا الاحتفال، الذي أصبح أحد أكثر الاحتفالات شهرة في كرة القدم خلال فترة رونالدو في ريال مدريد، تم تقليده من قبل عدد لا يحصى من اللاعبين الشباب حول العالم.
بالنسبة لمبابي، لم يكن تكريم الأسطورة البرتغالية مفاجأة. فقد تحدث لاعب المنتخب الفرنسي مرارًا وتكرارًا عن رونالدو باعتباره أحد أكبر مصادر إلهامه أثناء نشأته. عندما كان طفلاً في بوندي، كان مبابي معجبًا باللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وكان يحلم بالوصول إلى نفس المستوى في هذه الرياضة.
شاهد المقطع
المحطة الفارقة في موناكو التي غيرت كل شيء
يأتي ظهور هذا الفيديو في لحظة رمزية في مسيرة مبابي. فهذا العام يصادف مرور عشر سنوات على توقيع المهاجم أول عقد احترافي له مع نادي موناكو، وهي خطوة مهمة مهدت الطريق أمام صعوده السريع في كرة القدم الأوروبية. لعبت
أكاديمية موناكو دوراً حاسماً في تطور مبابي، حيث ساعدته على الانتقال من كرة القدم للشباب إلى المرحلة الاحترافية. منحه النادي الفرصة لإظهار موهبته في سن مبكرة وسرعان ما أدرك الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها.
- AFP
صعود أسطورة
ظهر مبابي لأول مرة مع فريق موناكو وهو في سن 16 عامًا فقط، وسرعان ما أثبت نفسه كأحد أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا. جاءت انطلاقته خلال موسم 2016-2017 عندما لعب دورًا رئيسيًا في فوز موناكو بلقب الدوري الفرنسي وفي وصوله المثير للإعجاب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
منذ ذلك الحين، حقق مبابي نجاحًا استثنائيًا مع ناديه ومنتخب بلاده. فاز المهاجم بالعديد من الألقاب المحلية ولعب دورًا رئيسيًا في فوز فرنسا بكأس العالم 2018، مما عزز مكانته بين نخبة لاعبي كرة القدم.
بينما يُظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع لاعبًا شابًا يحتفل مثل مثاله الأعلى، فإنه يلتقط أيضًا المرحلة الأولى من رحلة ستجعل مبابي في النهاية أحد أبرز نجوم كرة القدم الحديثة.
إعلان