فيديو: كريستيانو رونالدو! نجم مانشستر يونايتد الصاعد جي جي غابرييل يسجل هدفاً فردياً خيالياً في مباراة تحت 18 سنة
لحظة من العبقرية الفردية
كان الشياطين الحمر في حالة مزاجية جامحة طوال المباراة، وحققوا تقدمًا ساحقًا بنتيجة 5-1 مع بروز غابرييل في مركز الصدارة. كان هدفه الأول في ذلك المساء عرضًا لجرءة فنية خالصة، حيث سدد الكرة من مسافة 25 ياردة بتسديدة انحرفت مسارها. انخفضت الكرة بشكل مثير في الهواء، واصطدمت بالجزء السفلي من العارضة قبل أن تستقر في شباك المرمى، لتعلن بداية عرض فردي مميز. إذا كان هدفه الأول عرضًا لتقنية ذكية، فإن هدفه الثاني كان تحفة فنية من حيث المهارة الفردية والقوة الخام. تغلب الشاب على مدافعين بمهارة قبل أن يسدد الكرة في الزاوية العليا من مسافة 25 ياردة. كانت تلك سلسلة من الحركات تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من أبرز لقطات رونالدو، حيث جمعت بين حركة القدمين الرشيقة لتفادي المراقبين والتسديدة القوية التي سكنت الشباك. الجرأة المطلقة في التسديد من مسافة بعيدة، بعد مراوغة ناجحة، تقول الكثير عن ثقته العالية بنفسه.
الكفاح من أجل الحفاظ على موهبة جيلية
لم يمر الصعود الصاروخي لغابرييل مرور الكرام على عمالقة كرة القدم الأوروبية، وواجه مانشستر يونايتد صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بخدماته. وصلت الأوضاع إلى نقطة الغليان العام الماضي عندما أشار ممثلوه إلى أن مستقبله قد يكون بعيدًا عن مانشستر، مما تسبب في قلق كبير داخل هرمية النادي. لم تكن المخاطر أكبر من ذلك خلال تلك المفاوضات، خاصة مع تحوم أقرب منافسي مانشستر يونايتد. كان مانشستر سيتي من بين الفرق التي أبدت اهتمامًا جادًا بالتعاقد معه الصيف الماضي، كما كان برشلونة من المعجبين المعروفين به.
الطريق إلى الظهور الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز
مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانغابرييل سيحظى بفرصة اللعب مع الفريق الأول قبل انتهاء الموسم. يسعى مانشستر يونايتد إلى حجز مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد لا يكون لديه رفاهية منح غابرييل فرصة الظهور لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، نظراً لشدة المنافسة على المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم. في حين يتوق المشجعون لرؤية اللاعب البالغ من العمر 15 عاماً على المسرح الكبير، من المرجح أن يمنح الجهاز الفني الأولوية لتطويره البدني على المدى الطويل بدلاً من إشراكه قبل الأوان في صعوبات كرة القدم على أعلى مستوى.