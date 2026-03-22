فيديو: كريستيانو رونالدو في أجواء العطلة! CR7 يستمتع بالرياضات المائية برفقة جورجينا رودريغيز وعائلته - بما في ذلك قيادة سيارة رياضية على سطح البحر
الأنشطة الرياضية المائية خلال العطلة
تم تصوير أنشطة رونالدو مع عائلته في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، حيث يظهر لاعب كرة القدم أن العطلة تفيده كثيرًا. ويظهر رونالدو وهو يضحك بمرح أثناء انزلاقه على زلاجة بالونية. كما يظهر وهو يقود سيارة فوق سطح البحر. ليس ذلك فحسب، بل يظهر أيضًا وهو يركب جت فويلر - وهي لوح تزلج يطير فوق سطح الماء.
عودة الابن الضال إلى فونشال
بالنسبة لرونالدو، فإن العودة إلى ماديرا ليست مجرد إجازة - بل هي لقاء مع طفولته التي قضاها في حي سانتو أنطونيو بفونشال. وعلى الرغم من مكانته كواحد من أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم وفترة لعبه الحالية في السعودية، فإن المهاجم لم ينسَ التضحيات التي ميزت طفولته قبل أن يحقق شهرة عالمية. وقد تحدث اللاعب نفسه مراراً وتكراراً عن مصاعب شبابه قائلاً: "لم يكن لدينا مال، ولم تكن الحياة سهلة في ذلك الوقت في ماديرا."
غاب عن تشكيلة منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولية
سيتمكن رونالدو من قضاء بعض الوقت مع عائلته بعد استبعاده من تشكيلة منتخب البرتغال الأخيرة، التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي استعدادًا للمباريات الودية المقبلة ضد المكسيك والولايات المتحدة في إطار استعدادات الفريق لكأس العالم 2026. تعرض الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة ناديه ضد الفيحة في الدوري السعودي للمحترفين يوم 28 فبراير. وكان مدرب البرتغال، روبرتو مارتينيز، قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن رونالدو يعاني من "إصابة طفيفة"، دون أن يؤكد ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا سيغيب عن فترة التوقف الدولية.