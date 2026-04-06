فيديو | إهانة والدته بلفظ مشين.. نجم الهلال المعار يتعرض للتهديدات في البرازيل

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع؛ يظهر قيام بعض جماهير نادي كورينثيانز، بإيقاف سيارات عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

من بين نجوم كورينثيانز الذين تم إيقافهم؛ الجناح الشاب كايو سيزار، "المُعار" من عملاق الرياض الهلال.

وقام جمهور كورينثيانز بـ"السخرية" من سيزار؛ بسبب ظهوره بشكلٍ هادئ، رغم نتائج الفريق الأول لكرة القدم السيئة.

ووجّه أحد الأشخاص سؤالًا إلى سيزار، عن سبب هدوئه الغريب رغم النتائج السيئة؛ وهل هذا يعود إلى عدم خوضه المباريات في الفترة الماضية - حيث عانى اللاعب من الإصابة -.