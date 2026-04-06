فيديو | إهانة والدته بلفظ مشين.. نجم الهلال المعار يتعرض للتهديدات في البرازيل

تعرض أحد نجوم نادي الهلال "المُعارين"، إلى هجوم عنيف من بعض الجماهير؛ مع تهديدات صريحة، وألفاظ مشينة.
هذا النجم هو البرازيلي كايو سيزار، "المُعار" من الهلال إلى نادي كورينثيانز البرازيلي؛ من يناير 2026، وحتى نهاية العام الحالي.
وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع؛ يظهر قيام بعض جماهير نادي كورينثيانز، بإيقاف سيارات عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم.
من بين نجوم كورينثيانز الذين تم إيقافهم؛ الجناح الشاب كايو سيزار، "المُعار" من عملاق الرياض الهلال.
وقام جمهور كورينثيانز بـ"السخرية" من سيزار؛ بسبب ظهوره بشكلٍ هادئ، رغم نتائج الفريق الأول لكرة القدم السيئة.
ووجّه أحد الأشخاص سؤالًا إلى سيزار، عن سبب هدوئه الغريب رغم النتائج السيئة؛ وهل هذا يعود إلى عدم خوضه المباريات في الفترة الماضية - حيث عانى اللاعب من الإصابة -.
لم ينتهِ الأمر عند ما سبق فقط؛ حيث تعرض نجم نادي كورينثيانز "المُعار" من الهلال كايو سيزار، لإهانات مُشينة من بعض جماهير الفريق التي أوقفت سيارته.
وهددت الجماهير بملاحقة سيزار، وعدم التعامل معه بـ"رحمة"، إذا خسر كورينثيانز مجددًا؛ مطالبين إياه بإيصال هذه الرسالة، إلى باقي نجوم الفريق الأول أيضًا.
وأخيرًا.. وصفت الجماهير سيزار بـ"الأحمق"؛ قائلين له: "سنعيدك إلى والدتك (العاهرة) التي أنجبتك.. ابتعد عن وجهنا".
كايو سيزار البالغ من العمر 22 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال في يناير 2025؛ قادمًا من صفوف نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، مقابل 9 ملايين يورو.
ولعب سيزار 40 مباراة مع الهلال، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 آخرين؛ قبل الانتقال مُعارًا إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، في يناير 2026.
ومنذ الانضمام إلى كورينثيانز.. لم يشارك اللاعب الشاب سوى في 3 مباريات فقط؛ بسبب معاناته من الإصابة.
لكن في المباريات الثلاث؛ تمكن سيزار من صناعة تمريرتين حاسمتين، دون أن يُسجل أي هدف.
فريق كورينثيانز الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في مسابقة الدوري البرازيلي، خلال الموسم الرياضي الحالي.
كورينثيانز يحتل المركز "السادس عشر" في جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط من عشر مباريات، وبفارق نقطتين عن مناطق الهبوط.
وحقق كورينثيانز انتصارين فقط، في الجولات العشر الماضية؛ مقابل 4 تعادلات، ومثلهم في الهزائم.