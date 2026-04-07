فيديو: «كان شبح جوردي ألبا هناك!» – ليونيل ميسي يثير ضجة واسعة بسبب تمريرة خاطئة نادرة في أحدث ظهور له مع إنتر ميامي
هفوة نادرة في التركيز
في مسيرةٍ تميّزت بتمريراتٍ حاسمة ورؤيةٍ لا مثيل لها، وجد ميسي نفسه تحت الأضواء لأسبابٍ خاطئة بعد تعادل إنتر ميامي 2-2 مع الفريق القادم من تكساس. وخلال المواجهة على ملعب «نو ستاديوم»، تعرّض النجم الأسطوري لهفوةٍ عابرة عندما أرسل كرةً على الجهة اليسرى إلى مساحةٍ خالية تمامًا. وبينما كان ميسي يسعى لإشعال هجمة، لعب كرةً موزونة باتجاه خط التماس متوقعًا انطلاقةً متداخلة لم تأتِ أبدًا. فتدحرجت الكرة بلا ضرر خارج الملعب فيما كان زملاؤه ينظرون بحيرة.
استحضار روح ألبا
أدى هذا الموقف الغريب إلى مقارنات فورية مع الشراكة الطويلة الأمد بين ميسي والمدافع الإسباني المخضرم. وقد لخّص المعلّق الذي كان يغطي المباراة الشعورَ على نحوٍ مثالي، مازحاً بأن «شبح جوردي ألبا كان هناك» بينما كانت الكرة تتدحرج إلى المساحة الخالية حيث كان الظهير يقيم سابقاً. ألبا، الذي قضى تسع سنوات حافلة بالألقاب مع ميسي في برشلونة قبل أن يلتحق به في فلوريدا عام 2023، أنهى مسيرته الاحترافية في نهاية العام الماضي. ومع ذلك، يبدو أن ما يقرب من عقدٍ من التفاهم الذهني بينهما ترك لدى ميسي عاداتٍ يصعب عليه كسرها في حقبة ما بعد ألبا.
يتفاعل المعجبون مع زلة ذاكرة العضلات
سارع المؤيدون إلى الإشارة إلى أن الخطأ كان على الأرجح نتيجة لذاكرة عضلية متجذّرة بعمق، لا تراجعًا في القدرة. امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بردود الفعل، إذ أشار أحد المشجعين على منصة «إكس» إلى أن «ميسي يفتقد ألبا فعلًا»، بينما اقترح آخر أن القائد ببساطة «نسي أن ألبا اعتزل للحظة». وتردد هذا الشعور في أرجاء الفضاء الرقمي، حيث علّق مستخدمون بأن «الذاكرة العضلية حقيقية»، ومازحوا بأن النجم كان «يمرّر للـأشباح».
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يبقي التعادل إنتر ميامي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر ناشفيل إس سي. وسيواجه ميسي وزملاؤه في الفريق نيويورك ريد بولز يوم الأحد المقبل.