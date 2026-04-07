أدى هذا الموقف الغريب إلى مقارنات فورية مع الشراكة الطويلة الأمد بين ميسي والمدافع الإسباني المخضرم. وقد لخّص المعلّق الذي كان يغطي المباراة الشعورَ على نحوٍ مثالي، مازحاً بأن «شبح جوردي ألبا كان هناك» بينما كانت الكرة تتدحرج إلى المساحة الخالية حيث كان الظهير يقيم سابقاً. ألبا، الذي قضى تسع سنوات حافلة بالألقاب مع ميسي في برشلونة قبل أن يلتحق به في فلوريدا عام 2023، أنهى مسيرته الاحترافية في نهاية العام الماضي. ومع ذلك، يبدو أن ما يقرب من عقدٍ من التفاهم الذهني بينهما ترك لدى ميسي عاداتٍ يصعب عليه كسرها في حقبة ما بعد ألبا.