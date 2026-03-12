فيديو: فيليب يورغنسن يتجاهل ريس جيمس بينما قائد تشيلسي يوبخ الحارس الكارثي لرفضه التصفيق للجماهير بعد هزيمة باريس سان جيرمان

سادت أجواء متوترة في العاصمة الفرنسية بعد أن تحطمت طموحات تشيلسي الأوروبية. بعد الهزيمة المذلة للبلوز 5-2 أمام باريس سان جيرمان، حاول جيمس قيادة فريقه إلى مدرجات المشجعين ليشكرهم، لكن حارس المرمى رفض ذلك بشكل صارخ.

يورجنسن، الذي ارتكب خطأ فادحًا أدى إلى هدف فيتينا الذي غير مجرى المباراة، بدا عازمًا على التوجه مباشرة إلى النفق. التقطت الكاميرات جيمس، لاعب المنتخب الإنجليزي، وهو يوبخ حارس المرمى، من الواضح أنه كان محبطًا من عدم احترام الدنماركي للجماهير التي أنفقت الكثير من المال للسفر إلى باريس لمشاهدة الهزيمة الساحقة.