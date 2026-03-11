فيديو: فيكتور أوسيمهن يبكي تأثراً عندما يكرم مشجعو غلطة سراي والدته الراحلة بتيفو ضخم في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول

كان هذا التكريم ذا أهمية شخصية كبيرة لأوسيمهن، الذي تحدث سابقاً عن الصدمة التي تعرض لها جراء وفاة والدته في سن مبكرة. وفي حديثه عن طفولته والمصاعب التي واجهتها عائلته في لاغوس، نيجيريا، قال المهاجم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "توفيت والدتي في سن مبكرة جداً. اتصل بي أخي الأكبر من القرية، وقال إن والدتي نامت ولم تستيقظ أبداً. عندما رحلت، كان الأمر صعباً للغاية على العائلة. اضطر أبي إلى الخروج والبحث عن عمل لكي يضمن لنا الطعام كل يوم. كان كرة القدم هو الملاذ الوحيد لي ولعائلتي للخروج من الفقر".