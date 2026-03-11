عندما انطلق نشيد دوري أبطال أوروبا، كان أوسيمهن متأثراً بشكل واضح حتى البكاء وهو يقف في صفوف الفريق بجانب زملائه ماريو ليمينا وغابرييل سارا. شوهد لاعب الوسط لوكاس تورييرا وهو يواسي المهاجم قبل أن يستجمع قواه ليصافح لاعبي ليفربول. كان هذا عرضاً مذهلاً للدعم من مشجعي سيمبوم لمهاجمهم المتميز، الذي شكل علاقة قوية مع النادي التركي منذ وصوله. حافظ أوسيمهن على احترافه على أرض الملعب، حيث قدم تمريرة حاسمة لماريو ليمينا ليسجل الهدف الوحيد في فوز مهم 1-0 للعملاق التركي.
فيديو: فيكتور أوسيمهن يبكي تأثراً عندما يكرم مشجعو غلطة سراي والدته الراحلة بتيفو ضخم في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول
أوسيمهن يقدم تمريرة حاسمة في فوز غلطة سراي
رحلة أوسيمهن الصعبة نحو القمة
كان هذا التكريم ذا أهمية شخصية كبيرة لأوسيمهن، الذي تحدث سابقاً عن الصدمة التي تعرض لها جراء وفاة والدته في سن مبكرة. وفي حديثه عن طفولته والمصاعب التي واجهتها عائلته في لاغوس، نيجيريا، قال المهاجم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "توفيت والدتي في سن مبكرة جداً. اتصل بي أخي الأكبر من القرية، وقال إن والدتي نامت ولم تستيقظ أبداً. عندما رحلت، كان الأمر صعباً للغاية على العائلة. اضطر أبي إلى الخروج والبحث عن عمل لكي يضمن لنا الطعام كل يوم. كان كرة القدم هو الملاذ الوحيد لي ولعائلتي للخروج من الفقر".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وقد فاز غلطة سراي مرتين على ليفربول على أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيكون واثقاً من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب من دور الـ16 في أنفيلد الأسبوع المقبل. لكن أولاً، سيواجه باشاكشهير هذا الأسبوع في الدوري التركي الممتاز، ساعياً إلى الحفاظ على تقدمه بأربع نقاط في صدارة الترتيب.