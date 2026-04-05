فيديو: فيديريكو كييزا يرافق دومينيك سوبوسلاي بعيدًا عن جماهير ليفربول الغاضبة بعد أن هز كتفيه وطلب الدعم عقب الأداء الكارثي في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي
تتصاعد موجة الإحباط
في أعقاب الهزيمة الساحقة بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 4 أبريل، انتشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اشتباك زوبوسلاي مع مشجعي الفريق الزائر. وقد تم تصوير لاعب الوسط المجري وهو يقترب من مدرج المشجعين الزائرين، رافعاً ذراعيه في بادرة تبدو أنها تعبر عن إحباطه من رد الفعل السلبي للجماهير. ومع تزايد التوتر الذي كاد يتصاعد أكثر، تدخل تشيزا لتهدئة الموقف، حيث قاد زميله برفق بعيداً عن المدرجات.
نجم بارز يحذر من موسم «كارثي»
تعكس المواجهة على أرض الملعب الإحباط الداخلي الذي يتصاعد داخل الفريق، لا سيما بالنسبة للاعب الأبرز فيه. يمكن القول إن زوبوسلاي كان النجم الرئيسي لليفربول هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة في 44 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وبلغت مدة لعبه 3938 دقيقة. وفي حديثه بعد الهزيمة الثقيلة، لم يتردد في تقييمه. "نحن نخوض موسمًا كارثيًا. إذا لم نستيقظ على الفور، فسوف نُقصى أيضًا من دوري أبطال أوروبا. علينا أن ننظر في المرآة ونسأل أنفسنا ما إذا كنا نبذل قصارى جهدنا من أجل هذا القميص. ما أظهرناه اليوم غير مقبول لنادٍ مثل ليفربول"، صرح بذلك بحزم.
موسم على حافة الهاوية
عانى ليفربول من موسم متقلب للغاية، ولم يؤدِ هذا الانهيار الأخير في ملعب «إيتهاد» سوى إلى زيادة حدة الانتقادات. فقد عانى النادي من صعوبة في الحفاظ على المستوى العالي الذي حققه في السنوات السابقة، ومن الواضح أن صبر المشجعين بدأ ينفد. تسلط رد فعل زوبوسلاي تجاه المشجعين الضوء على الضغط الهائل الذي يتعرض له اللاعبون، حتى بالنسبة لشخص قاد الفريق بإبداعه. مع تلاشي آمال الفوز بالكأس المحلية وتدهور وضع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب على الفريق بأكمله الآن إيجاد طريقة للتجمع. قد يؤدي الفشل في حصد النقاط الحيوية في الأسابيع المقبلة إلى خروج المسيرة المحلية الكارثية بالفعل عن السيطرة تمامًا.
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
ليس أمام «الريدز» متسع من الوقت للتفكير في خروجهم من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ينتظرهم جدول مباريات مرهق. سيخوضون مباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خارج أرضهم أمام باريس سان جيرمان في 8 أبريل، قبل أن يستضيفوا فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أبريل. وتليها مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان في 14 أبريل على ملعب أنفيلد. وتستمر مبارياتهم المحلية بديربي ميرسيسايد الحاسم على أرض إيفرتون في 19 أبريل، تليها مباريات ضد كريستال بالاس ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، لتختتم الموسم بمباراة على أرضهم ضد برينتفورد في 24 مايو.