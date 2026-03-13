فيديو: فوضى عارمة! المالكان المشاركان لنادي ريكسهام، رايان رينولدز وروب ماك، ينضمان إلى فريق التعليق في مباراة ديربي سوانسي الحاسمة
احتفال بمناسبة إنجاز هام لفريق «ريد دراغونز»
تأتي هذه المباراة بعد مرور خمس سنوات على إتمام الثنائي الهوليوودي صفقة شراء النادي بقيمة 2.5 مليون دولار في فبراير 2021، وهي الفترة التي شهدت قفزة "التنانين الحمر" من الدوري الوطني إلى عتبة الدوري الممتاز.
وفي معرض تعليقهما على الطبيعة التجريبية لمشروعهما، أصدر رينولدز وماك بيانًا مشتركًا قالا فيه: "كما كان الحال مع قرارنا بالاستحواذ على ريكسهام قبل خمس سنوات، لا نملك أي فكرة حقيقية عن الكيفية التي ستسير بها الأمور، لكننا سنبذل قصارى جهدنا."
وظيفة جديدة لروب ورايان
على الرغم من جاذبيتهما التي لا يمكن إنكارها وخبرتهما أمام الكاميرا، اعترف كلاهما بأن التعليق على مباراة كرة قدم احترافية مباشرة يمثل قفزة مخيفة نحو المجهول. وقد أثبت المالكان، اللذان وثقا رحلتهما من خلال المسلسل الناجح «Welcome to Wrexham»، أنهما لا يزالان يحاولان التعود على الجانب التكتيكي للعبة، حيث أضافا: «لم يسبق لأي منا التعليق على أي حدث رياضي من أي نوع، ناهيك عن رياضة تعلمنا قواعدها قبل خمس سنوات فقط».
كانت البث غير تقليدي، حيث استقبل الثنائي ضيوفاً مميزين طوال المساء لتقديم وجهات نظرهم الفريدة حول الأحداث على أرض الملعب. في حين كانت الأجواء في كابينة التعليق مبهجة، كانت المخاطر على أرض الملعب في ذروتها بالنسبة لفريق فيل باركنسون الذي يحاول الحفاظ على حلمه بالصعود. ومع ذلك، فاز ريكسهام بنتيجة 2-0 على منافسيه لترسيخ مكانه في مراكز التصفيات.
السباق على الصعود إلى الدوري الممتاز يشتد
يحتل ريكسهام حالياً المركز السادس في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، محافظاً على المركز الأخير المؤهل إلى مباريات التصفيات مع بقاء تسع مباريات فقط على نهاية الموسم. ولا يزال الصعود للمرة الرابعة على التوالي أمراً ممكناً - وهو إنجاز من شأنه أن يضمن للنادي مكاناً تاريخياً في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه الحديث.
