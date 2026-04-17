Fahad Sindi Ittihad Fans Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

فيديو | حوار "مثير" بين فهد سندي ومشجع!.. سر عدم إقالته سيرجيو كونسيساو وطلب مهم من رئيس الاتحاد

ماذا قال رئيس الاتحاد؟!..

رد فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، على "غضب" مشجعي العميد من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وسط هجوم جماهيري مستمر ضد كونسيساو، ومطالبات بـ"إقالته" من منصبه.

    نقاش بين رئيس الاتحاد ومشجع غاضب!

    وفي هذا السياق.. نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو لفهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    الفيديو أظهر سندي وهو يتحدث مع أحد المشجعين الغاضبين؛ الذي وصف المدير الفني البرتغالي للاتحاد سيرجيو كونسيساو، بـ"الصدامي".

    وطالب جمهور العميد الاتحادي رئيس ناديهم، بـ"إقالة" كونسيساو؛ بسبب شخصيته "الصدامية"، التي أدت إلى توتر الأجواء في غرفة الملابس.


  • فهد سندي ليس مسؤولًا عن "ملف" سيرجيو كونسيساو

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، قام بإخلاء مسؤوليته في "ملف" البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    سندي رد على مطالب "إقالة" كونسيساو؛ بالتأكيد على أنه رئيس مجلس إدارة الاتحاد وليس مديرًا رياضيًا، لذلك ترك هذا الملف إلى المُختصين.

    ثم تحدث رئيس الاتحاد مع المشجع الغاضب، الذي وصف كونسيساو بـ"الصدامي"؛ قائلًا: "اسمعني، اسمعني.. لندعم الفريق الآن، ونترك هذا الحوار لما بعد مسابقة دوري أبطال آسيا (النخبة)".


    أرقام سيرجيو كونسيساو مع نادي الاتحاد

    البرتغالي سيرجيو كونسيساو البالغ من العمر 51 سنة، تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الاتحاد، في شهر أكتوبر من عام 2025.

    وفشل كونسيساو في تحسين وضع الاتحاد؛ حيث ودع معه الفريق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وإجمالًا - حتى الآن -.. خاض العميد الاتحادي 34 مباراة رسمية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي؛ سواء على المستوى المحلي، أو قاريًا.

    وخلال هذه المباريات الـ34؛ حقق الاتحاد 18 انتصارًا و6 تعادلات، مقابل 10 هزائم.







    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. تأهل العميد إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ حيث يضرب موعدًا ناريًا مع نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

