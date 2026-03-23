فيديو: «غاري نيفيل أحمق!» - أسطورة مانشستر يونايتد يطلب من مشجع مانشستر سيتي الصمت بعد وابل من الشتائم البذيئة انهمرت من مدرجات ويمبلي خلال نهائي كأس كاراباو

كان أحد أبرز مواضيع النقاش قبل المباراة هو قرار مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بإشراك كيبا أريزابالاغا في حراسة المرمى بدلاً من ديفيد رايا، الحارس الأساسي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وانتهى الأمر بكيبا بارتكاب خطأ فادح سمح لأوريلي بتسجيل هدفه الأول برأسه، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد دقائق قليلة.

كان الحارس الإسباني يبطئ اللعب عندما تكون الكرة في حوزته، وهو ما وصفه نيفيل بـ"الهراء" وسخر لاحقاً قائلاً: "على الحراس التوقف عن وضع أقدامهم على الكرة لمدة 35 ثانية. فأنت بذلك تقول لخصومك إنك تفتقر إلى الحماس.

"أرسنال خسر المباراة في منطقة الست ياردات الخاصة به بسبب هذا. أنت تشجع مانشستر سيتي فقط.

"في مباريات مثل هذه، أنتم ترسلون إشارات لبعضكم البعض. سيفكر مانشستر سيتي: 'إنهم لا يرغبون في الفوز بنفس القدر في الشوط الثاني، سنحاول الفوز'."