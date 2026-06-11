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Iran Alireza JahanbakhshGetty
محمود خالد

فيديو | روايته تقلق الأمريكان: قائد إيران يروي قصته مع ملثمين في المكسيك .. "العصابات يحبون الإيرانيين"!

إيران
كأس العالم
علي رضا جهانبخش

ماذا حدث مع قائد إيران؟

كشف علي رضا جهانبخش، قائد منتخب إيران، عن واقعة مثيرة تعرض لها، بقوله ضاحكًا إن عصابات المخدرات تحب الإيرانيين، بينما يهاجمون الأمريكيين، بعد سرد قصته عن موقف رجال مثلمين معه في المكسيك.

المنتخب الإيراني، الذي وجه العديد من المواقف خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يلعب في المجموعة السابعة، ليواجه بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

  • قصة قائد إيران مع العصابات

    ونقلت وكالة رويترز، القصة التي رواها علي رضا جهانبخش، عبر وكالة ANA الإخبارية، بقوله "ذهبت إلى تولوم (بالمكسيك)، لبضعة أيام، وفي أحد الأيام، استوقفنا مجموعة من الرجال الذين كانوا يغطون وجوههم، طالبونا أن نضع أيدينا على سياراتهم.

    لم يكن لدينا أي شيء حقًا، كنت مسافرًا من هولندا، سألني أين أنت؟ وقال: بلد.. بلد، فقلنا هولندا، ثم قال صديقي: قل إيران، وعندما فتش صديقي الذي قال (إيران)، ضحك الرجل وقال: إيران، هيا انصرف".

    واستشهد صاحب الـ32 عامًا، بتلك الواقعة، ليقول بطرفة إن عصابات المخدرات يحبون الإيرانيين، ما أثار ضحك الحضور في الحلقة.

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  • أزمات إيران في أمريكا

    ورغم أن السلطات الأمريكية منحت الضوء الأخضر لإعطاء التأشيرات إلى منتخب إيران، لدخول أراضي الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في كأس العالم، إلا أن الأزمة لم تتوقف.

    السلطات الأمريكية رفضت دخول ثلاثة عشر عضوًا من الوفد الإيراني، بينهم مسؤولون ومرافقون، إلى الولايات المتحدة، منهم مهدي تاج، رئيس الاتحاد المحلي، الأمر الذي قوبل بتنديد واسع من قِبل الدبلوماسيين الإيرانيين الذين وصفوا الأمر بأن المعاملة التمييزية تجاه بعثة المنتخب وصلت إلى أقصى درجاتها، فيما أفادت تقارير بأن رد المسؤولين جاء بأن لهم الحق في اختيار العناصر الذين يسمح لهم بدخول البلاد.

    أضف إلى ذلك، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على نقل معسكر تدريب المنتخب الإيراني، من توكسون بولاية أريزونا، إلى تيخوانا بالمكسيك، فيما تشير التقارير أيضًا، بأن منح التأشيرة لدخول أمريكا، لخوض مباريات كأس العالم، سيكون محددًا، بحيث يصدر للمنتخب صباح يوم المباراة، والخروج مع نهاية اليوم.

  • trump(C)Getty Images

    انفراجة أمريكية

    في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، إن ما تردد بشأن عدم السماح لبعثة المنتخب الإيراني بدخول أمريكا، إلا يوم المباراة، ليس صحيحًا.

    وقال المتحدث الرسمي في بيان "بفضل كرم الرئيس (دونالد) ترامب، سيتمكن المنتخب الإيراني من الوصول قبل يوم من مبارياته"، مشيرًا إلى أن بعثة "تيم ملي" ليست مجبرة على الوصول في نفس يوم المباراة.

    الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب، سبق وأن صرح في مارس الماضي، بأن إيران مرحب بها للمشاركة في كأس العالم، إلا أنه لا يعتقد أنه من المناسب أن يبقى المنتخب في الولايات المتحدة، من أجل حياتهم وسلامتهم.

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    مباريات إيران في كأس العالم

    ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران، مبارياته في المجموعة السابعة، في الملاعب الأمريكية؛ حيث يواجه نيوزيلندا في الرابعة صباح يوم 16 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب صوفي في كاليفورنيا، ثم يصطدم ببلجيكا، في العاشرة مساء يوم 21 يونيو، على ذات الملعب، قبل أن يختتم دور المجموعات، بمواجهة مصر على ملعب لومين فيلد في سياتل، في السادسة صباح يوم 27 يونيو.

    وبحسب نظام البطولة الجديد، بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبًا، فسوف تنطلق المراحل الإقصائية من دور الـ32، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الإثنتي عشرة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.

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