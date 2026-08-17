فيديو | عجائب الكرة السعودية.. القادسية يسجل هدفًا أثناء انشغال حارس الطائي بـ"شرب المياه"

شهدت مباراة نادي القادسية ضد فريق الطائي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، واحدة من أغرب اللقطات، في الموسم الرياضي الحالي.
الطائي يستضيف القادسية حاليًا، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.
شهدت مباراة نادي القادسية ضد فريق الطائي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، واحدة من أغرب اللقطات، في الموسم الرياضي الحالي.
الطائي يستضيف القادسية حاليًا، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.
وفي هذا السياق.. سجل نادي القادسية هدف التقدم (1-0) ضد فريق الطائي الأول لكرة القدم؛ وذلك في الدقيقة 15 من مباراة دور الـ32 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
الهدف سجله النجم الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ بعد تمريرة حاسمة من زميله البرتغالي أوتافيو مونتيرو.
ما ذكرناه في السطور الماضية، أمرًا طبيعيًا للغاية؛ ولكن للوقوف على غرابة لقطة هدف نادي القادسية ضد فريق الطائي الأول لكرة القدم، يجب العودة إلى بداية اللعبة نفسها.
اللعبة بدأت باحتساب الحكم الإسباني خوسيه مونويرا، "خطأً" لمصلحة القادسية؛ وذلك في منتصف ملعب الطائي تقريبًا.
هُنا.. خرج نجوم الطائي عن تركيزهم، بعد صافرة مونويرا؛ كما ذهب الحارس عمار العمار لـ"شرب المياه"، من الزجاجة المتواجدة بالقرب من القائم الأيسر.
واستغل البرتغالي أوتافيو مونتيرو، متوسط ميدان القادسية، هذه الحالة الغريبة لنجوم الطائي وحارسهم؛ ليمرر الكرة سريعًا إلى زميله الإيطالي ماتيو ريتيجي، الذي سجل هدفًا في الشباك الخالية تمامًا.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ اعترض لاعبو نادي الطائي بشدة على الحكم الإسباني خوسيه مونويرا، بسبب هدف فريق القادسية الأول لكرة القدم - سالف الذكر -.
وطلب لاعبو الطائي من مونويرا، إلغاء هذا الهدف؛ بحجة أن متوسط الميدان البرتغالي أوتافيو مونتيرو، قام بتنفيذ "الخطأ" الذي تحصل عليه فريقه القادسية، قبل إطلاق صافرة الحكم.
لكن.. الحكم الإسباني رفض مطالبات لاعبي الطائي؛ معتبرًا أن هدف القادسية صحيح 100%، ولا يوجد أي خرق للقانون في طريقة تنفيذ "الخطأ" بشكلٍ سريع.
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فريق القادسية الأول لكرة القدم يواصل تألُقه، الذي كان عليه في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وذلك تحت القيادة الفنية للأيرلندي بريندان رودجرز.
وفاز القادسية (3-1) ضد نادي الشباب، على أرضية ميدان الأخير في العاصمة الرياض؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
بعدها.. رحل القادسية لمواجهة نادي الطائي، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث أنهى الشوط الأول من المباراة، متقدمًا بثلاثية نظيفة.