Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
أحمد فرهود

فيديو | "خناقة" عبدالرحمن العبود، عقوبة تنتظر الاتحاد ونجم الفريق يعتدي على الحكم.. مشاهد صادمة بعد نكسية ماتشيدا

نهاية "غير رياضية" لقمة آسيوية ساخنة..

شهدت نهاية مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، لقطات صادمة للغاية؛ وسط شعور سائد في قلعة العميد بالتعرض لـ"الظلم"، من الحكم الصيني ما نينج.

الاتحاد ودع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، مساء يوم الجمعة؛ بالخسارة (0-1) أمام ماتشيدا، ضمن منافسات ربع النهائي.

  • جماهير الاتحاد تعتدي على الحكم

    وفي هذا السياق.. قامت جماهير عملاق جدة الاتحاد، بالاعتداء على الحكم الصيني ما نينج؛ الذي أدار مواجهة الفريق ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    وقامت الجماهير الاتحادية برمي "زجاجات المياه" على ما نينج؛ وذلك خلال توجهه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة.

    ومن المنتظر أن يوقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبات ضد نادي الاتحاد؛ تبدأ من الغرامات المالية، وقد تصل إلى الحرمان من الجماهير "مباراة أو أكثر" في أول مشاركة قارية.


  • تصرف صادم من نجم الاتحاد مع الحكم

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. أحمد شراحيلي، مدافع عملاق جدة الاتحاد، أثار جدلًا واسعًا للغاية؛ باعتدائه على الحكم الصيني ما نينج، بعد نهاية المواجهة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني.

    شراحيلي ركض صوب ما نينج، بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة؛ وقام بالاعتداء عليه، وذلك بـ"دفعه" بصدره بشكلٍ عنيف.

    وكرد فعل على هذا التصرف؛ قام الحكم الصيني بإشهار "الكارت الأحمر المباشر"، في وجه شراحيلي

    وبالطبع.. سيكون شراحيلي معرضًا للإيقاف؛ حيث يعطي القانون الحق للحكم في إشهار الكروت، حتى بعد إطلاق صافرة النهاية.


  • "خناقة" عبدالرحمن العبود مع مشجع الاتحاد

    وأخيرًا.. دخل عبدالرحمن العبود، جناح عملاق جدة الاتحاد، في مشادة عنيفة للغاية مع أحد مشجعي العميد؛ الذي كان يتواجد في مدرجات ملعب المواجهة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    وكادت المشادة أن تتطور؛ لولا تدخل الأسطورة محمد نور، مستشار رئيس الاتحاد لشؤون كرة القدم.

    نور نجح في احتواء غضب العبود؛ ومن ثم إدخاله إلى غرفة الملابس، قبل تطور المشادة مع المشجع الاتحادي.


  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. تأهل العميد إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ حيث يضرب موعدًا ناريًا مع نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الدوري الياباني الممتاز
ميتو هوليهوك crest
ميتو هوليهوك
MIH
ماكيدا زيلفيا crest
ماكيدا زيلفيا
ماتشيدا زيلفيا