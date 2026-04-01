فيديو: شوهد نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش وهو يحتفل وسط الجماهير بعد أن فاجأت البوسنة والهرسك إيطاليا في نهائي تصفيات كأس العالم

على أرض الملعب، بدأت آمال إيطاليا في تجنب كارثة دولية أخرى بشكل مشرق عندما افتتح مويز كين التسجيل بعد 15 دقيقة فقط. ومع ذلك، تلقى الضيوف ضربة قاسية عندما حصل أليساندرو باستوني على بطاقة حمراء في الدقيقة 41. وانقلب الزخم في أواخر المباراة عندما سجل هاريس تاباكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 79، مما أجبر المباراة على الدخول في فترة إضافية مرهقة لم يتمكن فيها أي من الفريقين من تحقيق اختراق حاسم. وبلغت التوترات ذروتها خلال ركلات الترجيح، حيث تخلت الدقة المعهودة عن المنتخب الإيطالي تماماً. نجحت البوسنة والهرسك في تسجيل أربعة أهداف من محاولاتها، بينما لم يتمكن الأزوري من تسجيل سوى هدف واحد. ويضمن هذا النتيجة غياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وهو فشل غير مسبوق لدولة بمكانة إيطاليا في عالم كرة القدم.

وتولى مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو مهمة تهدئة الأجواء في غرفة الملابس المحطمة، وقدم اعتذاراً صادقاً للجماهير بعد صافرة النهاية. وقال: "أعتذر شخصياً عن عدم تحقيق الهدف، لكن هؤلاء اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم". "هؤلاء اللاعبون لا يستحقون هذا، نظراً لجهودهم وحبهم وتصميمهم".