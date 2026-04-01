ظهر ديوكوفيتش في ظهور لافت للنظر في ملعب بيلينو بولي، حيث جذب اهتماماً كبيراً من الجماهير المحلية خلال هذه المباراة الحاسمة. تم تصوير نجم التنس الصربي، الذي أظهر مرارًا شغفه بكرة القدم وتعلقه بمنطقة البلقان، وهو يحتفل جنبًا إلى جنب مع مشجعي الفريق المضيف. وبينما كانت البوسنة والهرسك تتغلب على إيطاليا 4-1 بركلات الترجيح، التقطت الكاميرات صورًا لديوكوفيتش وهو يبتسم ابتسامة عريضة ويصفق ويتبادل العناق مع من حوله في المدرجات.
فيديو: شوهد نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش وهو يحتفل وسط الجماهير بعد أن فاجأت البوسنة والهرسك إيطاليا في نهائي تصفيات كأس العالم
ديوكوفيتش يحتل مركز الصدارة في زينيتسا
انهيار الأزوري في ركلات الترجيح
على أرض الملعب، بدأت آمال إيطاليا في تجنب كارثة دولية أخرى بشكل مشرق عندما افتتح مويز كين التسجيل بعد 15 دقيقة فقط. ومع ذلك، تلقى الضيوف ضربة قاسية عندما حصل أليساندرو باستوني على بطاقة حمراء في الدقيقة 41. وانقلب الزخم في أواخر المباراة عندما سجل هاريس تاباكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 79، مما أجبر المباراة على الدخول في فترة إضافية مرهقة لم يتمكن فيها أي من الفريقين من تحقيق اختراق حاسم. وبلغت التوترات ذروتها خلال ركلات الترجيح، حيث تخلت الدقة المعهودة عن المنتخب الإيطالي تماماً. نجحت البوسنة والهرسك في تسجيل أربعة أهداف من محاولاتها، بينما لم يتمكن الأزوري من تسجيل سوى هدف واحد. ويضمن هذا النتيجة غياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وهو فشل غير مسبوق لدولة بمكانة إيطاليا في عالم كرة القدم.
وتولى مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو مهمة تهدئة الأجواء في غرفة الملابس المحطمة، وقدم اعتذاراً صادقاً للجماهير بعد صافرة النهاية. وقال: "أعتذر شخصياً عن عدم تحقيق الهدف، لكن هؤلاء اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم". "هؤلاء اللاعبون لا يستحقون هذا، نظراً لجهودهم وحبهم وتصميمهم".
ليلة احتفالية للبوسنة
بينما تنعي إيطاليا خسارتها، تستعد البوسنة والهرسك للاحتفال التاريخي. بعد أن حجزت المنتخب الوطني مقعده في بطولة عام 2026، أثبت أنه قادر على منافسة عمالقة أوروبا التقليديين. كان وجود ديوكوفيتش في الملعب بمثابة تعويذة حظ للفريق المضيف، الذي ازدادت ثقته بنفسه مع تقدم المباراة. يضمن هذا الفوز مشاركة ثانية للبلاد في كأس العالم، بعد أن كانت مشاركتها الوحيدة السابقة في بطولة 2014 في البرازيل. يمكن لـ"التنين" الآن التطلع للمنافسة في المجموعة ب هذا الصيف، حيث من المقرر أن يواجهوا كندا وقطر وسويسرا في المرحلة الافتتاحية.