فيديو: شوهد كيليان مبابي برفقة إستر إكسبوسيتو في مكان عام، مع تأكيد الشائعات حول العلاقة بين نجم ريال مدريد والممثلة الشهيرة
التقط مصورو البابارازي صوراً لثنائي من النجوم في مدريد
التقط مصورو الصحف الشعبية صوراً لمبابي وإكسبوسيتو وهما يقضيان فترة ما بعد الظهر معاً في مدريد، وذلك بعد فترة وجيزة من عودة المهاجم من رحلته إلى الولايات المتحدة مع المنتخب الفرنسي.
وبحسب ما ورد، أصبحت العلاقة رسمية قبل بضعة أسابيع عندما شوهد الثنائي يقضيان الوقت معاً في باريس، حيث أقاما في نفس الفندق. ويوم الأربعاء، شوهد مهاجم ريال مدريد وهو يقل شريكته من منزلها قبل أن يغادرا معاً. وتوقف الثنائي في أحد الأماكن الشهيرة لتناول مشروب قبل العودة إلى منزل اللاعب في العاصمة الإسبانية - وفقاً لصحيفة "إل موندو".
إكسبوزيتو تكسر صمتها بشأن علاقتها العاطفية
الممثلة البالغة من العمر 26 عامًا، والتي اشتهرت بدورها في مسلسل "إليت" على منصة "نتفليكس"، استقبلت مؤخرًا أسئلة من الصحفيين خلال حفل أقيم للنجمة البوب روزاليا. وعندما سُئلت عما إذا كانت تحب كرة القدم، أجابت إكسبوسيتو بصراحة: "الحقيقة هي أنني لا أحبها كثيرًا". ومع ذلك، عندما تحول السؤال نحو حضورها في ملعب البرنابيو وعلاقتها بمبابي، ابتسمت ابتسامة دالة تشير إلى أن هناك ما هو أكثر مما ترغب في الاعتراف به.
خلال الحوار، أشار أحد الصحفيين إلى أنها تبدو سعيدة وسألها عما إذا كان حب الجمهور للثنائي عاملاً مؤثراً في مزاجها. أصرت إسبوزيتو على أنها لن تتحدث عن الموضوع بشكل مباشر، لكنها أخبرت الصحفيين أنها "بخير" عندما سُئلت عما إذا كانت سعيدة بحياتها الحالية.
تزايدت الشائعات حول هذه العلاقة عندما شوهدت إكسبوسيتو وهي تستمتع بضيافة كبار الشخصيات خلال مباراة ديربي مدريد الأخيرة. ورغم أنها كانت برفقة زميلها في التمثيل سيرجيو مومو وصديق مقرب، إلا أن وجودها أدى إلى تزايد التقارير التي تفيد بأن مبابي معجب بالممثلة منذ عدة سنوات.
وقد تم ربط الثنائي سابقاً من خلال مشاهدات مختلفة، بما في ذلك تقارير عن وصولهما إلى العاصمة الفرنسية على متن طائرة خاصة. وعلى الرغم من محاولاتهما إبقاء حياتهما الخاصة طي الكتمان، فإن مشاهداتهما المتكررة في الأماكن البارزة بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو جعلت من المستحيل تجاهل هذه العلاقة بالنسبة للجماهير والصحافة الإسبانية على حد سواء.