فيديو: شاهد هدفي فلوريان فيرتز الرائعين مع المنتخب الألماني، حيث تألق لاعب وسط ليفربول في مباراة مثيرة شهدت تسجيل سبعة أهداف ضد سويسرا
ويرتز هو من يدير الأمور في بازل
في مباراة شهدت تقلبات مستمرة منذ صافرة البداية، اعتمدت ألمانيا على البراعة الفردية لفيرتز للتغلب على المنتخب السويسري الذي أظهر صمودًا كبيرًا. تقدم أصحاب الأرض مبكرًا بهدف سجله دان ندوي، لكن رد ألمانيا جاء بقيادة فيرتز، الذي أرسل تمريرة عالية سمحت لجوناثان تاه بتسجيل هدف التعادل.
على الرغم من أن بريل إمبولو أعاد التقدم للسويسريين، إلا أن فيرتز لعب دور صانع الألعاب مرة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. أرسل تمريرة رائعة إلى سيرج غنابري، ليضمن لفريق يوليان ناجلسمان الدخول إلى غرفة الملابس بالتعادل 2-2 بعد شوط أول مثير.
سحر من حافة منطقة الجزاء
كان الشوط الثاني من نصيب لاعب ليفربول، الذي انتقل من دور صانع الألعاب إلى دور الهداف ليمنح ألمانيا أول تقدم لها في المباراة. بعد أن تأخرت سويسرا في الاستجابة لركلة ركنية قصيرة، استحوذ اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على الكرة على حافة منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة.
رفضت سويسرا الاستسلام أمام جماهيرها وتمكنت من تعديل النتيجة. وجد جويل مونتيرو مساحة خالية على بعد 20 ياردة وسدد كرة قوية تغلبت على أوليفر باومان.
لكن الزخم عاد للزوار في الدقائق الأخيرة. وقبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة، حسم فيرتز الفوز بهدفه الثاني في المباراة. أرسلت ألمانيا الكرة بسرعة على الجانب الأيمن، لتصل إلى لاعب الوسط في مساحة خالية، فاختار المكان بهدوء وسدد الكرة بلمسة منحنية لتسكن الشباك وتختتم الفوز بنتيجة 4-3.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد هذه المباراة، ستوجه ألمانيا أنظارها نحو مباراة يوم الاثنين ضد غانا. وسيسعى فيرتز مرة أخرى إلى إحداث تأثير كبير لصالح منتخب بلاده. وفي كأس العالم 2026، تندرج ألمانيا ضمن المجموعة E إلى جانب كوراكاو وكوت ديفوار والإكوادور.