فيديو: شاهد رد فعل جاك ويلشير المضحك عندما سُئل أسطورة أرسنال عن احتمال هبوط توتنهام

خلال مؤتمر صحفي، سُئل ويلشير عما إذا كان تدريب لوتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام سيكون هدفه النهائي لموسم 2026-27. لم يتردد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في الإجابة عن هذا السؤال، على الرغم من اعترافه بأن تركيزه الأساسي ينصب على صعود فريق هاترز.

وقال ويلشير: "حلمي هو أن أدير لوتون في دوري الدرجة الأولى". "شاهدت قليلاً من مباراة توتنهام الليلة الماضية، وقد قلت ذلك مرات عديدة - وصدقوا أو لا تصدقوا - الكثير من أفراد عائلتي من مشجعي توتنهام. على مر السنين، كان لدينا بعض المزاح الجيد حول هذا الموضوع، ولكن في الوقت الحالي، حلمي هو إدارة لوتون في دوري الدرجة الأولى، وقد يكون ذلك ضد توتنهام".