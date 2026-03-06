Getty Images Sport
فيديو: شاهد رد فعل جاك ويلشير المضحك عندما سُئل أسطورة أرسنال عن احتمال هبوط توتنهام
خلال مؤتمر صحفي، سُئل ويلشير عما إذا كان تدريب لوتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام سيكون هدفه النهائي لموسم 2026-27. لم يتردد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في الإجابة عن هذا السؤال، على الرغم من اعترافه بأن تركيزه الأساسي ينصب على صعود فريق هاترز.
وقال ويلشير: "حلمي هو أن أدير لوتون في دوري الدرجة الأولى". "شاهدت قليلاً من مباراة توتنهام الليلة الماضية، وقد قلت ذلك مرات عديدة - وصدقوا أو لا تصدقوا - الكثير من أفراد عائلتي من مشجعي توتنهام. على مر السنين، كان لدينا بعض المزاح الجيد حول هذا الموضوع، ولكن في الوقت الحالي، حلمي هو إدارة لوتون في دوري الدرجة الأولى، وقد يكون ذلك ضد توتنهام".
توتنهام يتجه بسرعة نحو الهبوط
السياق وراء تعليقات ويلشير هو التراجع المذهل لتوتنهام هوتسبير. بعد الهزيمة المحبطة 3-1 أمام كريستال بالاس مساء الخميس، يجد توتنهام نفسه في المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة فقط. ويقبع النادي اللندني حالياً بفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز الثلاثة الأخيرة مع تبقي 9 مباريات فقط على نهاية الموسم، مما يجعل خطر الهبوط من الدوري الممتاز لأول مرة منذ عام 1977 احتمالاً حقيقياً ومخيفاً بالنسبة لمشجعيه.
التركيز على السعي للترقية إلى دوري الدرجة الأولى
بينما لا تزال المزاحات حول توتنهام موضوعًا للجدل، فإن أولوية ويلشير الحالية تركز بشكل قوي على صعود لوتون. يحتل فريق هاترز حاليًا المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى برصيد 47 نقطة، ويبقى على مسافة قريبة من مراكز التصفيات. ويلشير يدرك تمامًا أن تحقيق "حلمه" باللعب في دوري الدرجة الأولى يتطلب من فريقه الحفاظ على ثباته خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.
التحضير للقراءة في الدوري الأول
يستعد لوتون حاليًا لمباراة حاسمة ضد ريدينغ يوم السبت، وهي مباراة قد تكون حاسمة في سعيه للحصول على مكان في التصفيات. من المتوقع أن يطالب ويلشير فريقه بأداء عالي الكثافة في محاولة لتقليص الفارق مع الفرق الستة الأولى. بالنسبة للاعب الدولي الإنجليزي السابق، يظل التركيز على حصد ثلاث نقاط على أرض الملعب، حتى مع تكهنات الصحفيين حول مواجهة تاريخية محتملة مع توتنهام في الدرجة الثانية الموسم المقبل.
