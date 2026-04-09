في لحظة جسّدت الاحترام المتبادل بين النخبة من المحترفين والجيل القادم، شوهد فيتينيا وهو ينتظر عند خط التماس لمدة 20 دقيقة لتبادل القمصان مع موهبة ليفربول المراهقة تري نيونِي. وكان لاعب وسط باريس سان جيرمان قد وعد، بحسب ما أفيد، الشاب البالغ 18 عاماً بقميصه خلال سخونة مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان مصمماً على ألا يتجه إلى غرفة الملابس دون الوفاء بذلك الوعد. وأظهرت لقطات التقطها الصحفي جوليان لورانس اللاعب السابق في وولفرهامبتون وهو يقف بصبر بينما كان بدلاء ليفربول يُكملون تدريبات اللياقة البدنية بعد المباراة، قبل أن يتبادل القميص في النهاية مع نيونِي.
فيديو: شاهد اللفتة الراقية من لاعب وسط باريس سان جيرمان فيتينيا إذ «ينتظر 20 دقيقة» لتبادل القمصان مع لاعب ليفربول الشاب تري نيونى
فيتينيا يفي بوعده
الهيمنة على أرض الملعب
بينما خطفت روحه الرياضية الأضواء بعد المباراة، كان فيتينيا بلا شك اللاعب الأكثر تأثيرًا خلال الدقائق التسعين. فقد فرض لاعب الوسط إيقاع اللقاء، مُكملًا 133 تمريرة بنسبة دقة مذهلة بلغت 96 في المئة. وقد جعلت قدرته على التحكم في وسط الملعب ليفربول يطارد السراب طوال معظم الأمسية، ما وفر المنصة لباريس سان جيرمان لتأمين أفضلية 2-0 في مباراة الذهاب. ومع ذلك، ظل مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي متمسكًا بنظرته المثالية، معترفًا بأنه شعر «أنه من المؤسف» أن فريقه لم يسجل المزيد من الأهداف لوضع المواجهة خارج المتناول تمامًا. ورغم الفرص المهدرة، يتجه بطل فرنسا إلى أنفيلد بوصفه المرشح الأبرز للتأهل إلى نصف النهائي.
كل الأنظار تتجه إلى مباراة الإياب في أنفيلد
يُجسّد تبادل القمصان التقدير الكبير الذي يحظى به نيونـي، حتى من قبل الخصوم على أعلى مستوى في اللعبة. أما بالنسبة لفيتينيا، فإن هذه اللفتة تُعزّز أكثر سمعته بوصفه أحد أكثر الشخصيات احترافية وتواضعًا في غرفة ملابس باريس سان جيرمان. وسيسعى الآن إلى تكرار أدائه الاستثنائي عندما يلتقي الفريقان مجددًا على الأراضي الإنجليزية الأسبوع المقبل. وتَعِد مباراة الإياب بأن تكون مواجهة عالية المخاطر، حيث سيحتاج ليفربول إلى استحضار بعضٍ من سحر أنفيلد الشهير للحفاظ على أحلامه الأوروبية حيّة.