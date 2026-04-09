في لحظة جسّدت الاحترام المتبادل بين النخبة من المحترفين والجيل القادم، شوهد فيتينيا وهو ينتظر عند خط التماس لمدة 20 دقيقة لتبادل القمصان مع موهبة ليفربول المراهقة تري نيونِي. وكان لاعب وسط باريس سان جيرمان قد وعد، بحسب ما أفيد، الشاب البالغ 18 عاماً بقميصه خلال سخونة مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان مصمماً على ألا يتجه إلى غرفة الملابس دون الوفاء بذلك الوعد. وأظهرت لقطات التقطها الصحفي جوليان لورانس اللاعب السابق في وولفرهامبتون وهو يقف بصبر بينما كان بدلاء ليفربول يُكملون تدريبات اللياقة البدنية بعد المباراة، قبل أن يتبادل القميص في النهاية مع نيونِي.