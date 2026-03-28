فيديو: سيل من صور السيلفي مع ليونيل ميسي وهو محاط بلاعبي وطاقم منتخب موريتانيا بعد فوز الأرجنتين في المباراة الودية

انتهت المباراة الودية بين الأرجنتين وموريتانيا في بوينس آيرس بمشهد غريب على ملعب «لا بومبونيرا» شارك فيه ميسي. بعد أن حققت موريتانيا إنجازًا ملحوظًا بتسجيلها هدفًا في اللحظات الأخيرة في مرمى بطل العالم، أطلق الحكم صافرة النهاية ليحسم الفوز لصالح فريق ليونيل سكالوني. ثم تجاهل أعضاء الجهاز الفني لموريتانيا البروتوكول وركضوا إلى المكان الذي كان فيه ميسي لالتقاط صور مع النجم الأرجنتيني قبل أن يتم اصطحابه بعيداً من قبل أمن الملعب. محاطاً بالكاميرات والأضواء والهواتف المحمولة والأشخاص الذين يحاولون الاقتراب منه، كان ميسي سعيداً بما يكفي لالتقاط الصور مع أولئك الذين يبحثون عن أفضل زاوية لالتقاط صورة سيحتفظون بها طوال حياتهم.