انتهت المباراة الودية بين الأرجنتين وموريتانيا في بوينس آيرس بمشهد غريب على ملعب «لا بومبونيرا» شارك فيه ميسي. بعد أن حققت موريتانيا إنجازًا ملحوظًا بتسجيلها هدفًا في اللحظات الأخيرة في مرمى بطل العالم، أطلق الحكم صافرة النهاية ليحسم الفوز لصالح فريق ليونيل سكالوني. ثم تجاهل أعضاء الجهاز الفني لموريتانيا البروتوكول وركضوا إلى المكان الذي كان فيه ميسي لالتقاط صور مع النجم الأرجنتيني قبل أن يتم اصطحابه بعيداً من قبل أمن الملعب. محاطاً بالكاميرات والأضواء والهواتف المحمولة والأشخاص الذين يحاولون الاقتراب منه، كان ميسي سعيداً بما يكفي لالتقاط الصور مع أولئك الذين يبحثون عن أفضل زاوية لالتقاط صورة سيحتفظون بها طوال حياتهم.
ترجمه
فيديو: سيل من صور السيلفي مع ليونيل ميسي وهو محاط بلاعبي وطاقم منتخب موريتانيا بعد فوز الأرجنتين في المباراة الودية
فوضى في ملعب «لا بومبونيرا»
شاهد المقطع
الأرجنتين تكافح من أجل استعادة إيقاعها
على أرض الملعب، لم تكن المباراة سهلة كما كان يتوقع بطل العالم أمام فريق يحتل المرتبة 115 عالمياً. تقدمت الأرجنتين مبكراً بهدفين سجلهما إنزو فرنانديز ونيكو باز من ركلة حرة، لكنها لم تتمكن من فرض سيطرتها الكاملة على مجريات المباراة. وأثار هذا الأداء إحباط سكالوني، الذي اعترف بعد المباراة قائلاً: "لم يقدم الفريق مباراة جيدة. علينا أن نعترف بذلك حتى نتمكن من العمل على تحسين أدائنا". وكان الحارس إميليانو مارتينيز انتقادياً بنفس القدر تجاه الأداء، مشيراً إلى أن الفريق افتقر إلى الحسم اللازم في أول مباراة له خلال فترة التوقف الدولية لشهر مارس.
- Getty Images Sport
تستمر الاستعدادات لكأس العالم
كانت هذه المباراة الودية بمثابة استعداد مهم، حيث يسعى سكالوني إلى تحديد تشكيلة فريقه النهائية استعدادًا لكأس العالم 2026. وبعد إلغاء مباراة "الفيناليسيما" الأوروبية ضد إسبانيا، اضطرت الأرجنتين إلى البحث عن منافسين آخرين للحفاظ على زخمها. وستخوض "الألبيسيليستي" مباراة أخرى على أرضها، هذه المرة ضد زامبيا، والمقرر إجراؤها في 31 مارس.