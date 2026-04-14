Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro League
فيديو | سعود الصرامي يسخر من الهلال أمام جورج جيسوس.. وهكذا جاء رد فعل مدرب النصر!

ماذا حدث بين سعود الصرامي وجورج جيسوس..

لا يزال نادي النصر وجمهوره، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المحسوبين عليه؛ يستغلون خسارة عملاق الرياض الهلال أمام السد القطري، للسخرية منه.

الهلال خسر بـ"ركلات الجزاء" ضد نادي السد، مساء أمس الإثنين، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3)؛ ليودع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي.

    مقابلة سعود الصرامي مع جورج جيسوس

    وفي هذا السياق.. تقابل الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المحسوب على نادي النصر، مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للفريق الأصفر والسابق لعملاق الرياض الهلال.

    مقابلة الصرامي مع جيسوس؛ جاءت على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة النصر ضد نادي الاتفاق، المقررة مساء غدٍ الأربعاء.

    النصر يستضيف نادي الاتفاق، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    • إعلان

  • سخرية الصرامي من الهلال.. ورد فعل جورج جيسوس!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. سخر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي من عملاق الرياض الهلال؛ وذلك خلال مقابلته البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر.

    الصرامي قال لجيسوس: "جماهير النصر تحبك كثيرًا.. أنهم (السد المنيع) لأي شخص يحاول التطاول عليك".

    وأخذ الصرامي يردد جملة "السد المنيع"؛ في إشارة إلى الفريق القطري، الذي أخرج الهلال من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    لكن.. رد فعل جيسوس كان مفاجئ؛ حيث قام بشكر الإعلامي الرياضي مع ابتسامة بسيطة، ثم غادر قاعة المؤتمرات.

    وعلى الأغلب لم يفهم جيسوس المعنى الحقيقي لحديث الصرامي، خاصة في ظل نقل الكلام له من مترجم النصر؛ أو ربما وصلت إليه الفكرة من ترديد اسم "السد"، ولكنه فضل تجاهُل الأمر.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 73 نقطة من 28 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

