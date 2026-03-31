فيديو: ريكاردو كواريزما يختار لامين يامال على كيليان مبابي وإرلينج هالاند في اختياره لأفضل لاعبي العالم
هيمنة "آلة الأهداف" النرويجية منذ البداية
في حديثه مع موقع GOAL خلال حفل إطلاق قميص فريق نيويورك سيتي، بالتعاون مع PUMA Football، خضع كواريسما لاختبار من نوع "الفائز يبقى" شمل نخبة لاعبي كرة القدم العالميين. في البداية، كان مهاجم مانشستر سيتي هالاند هو الملك المطلق في القائمة. وواصل البرتغالي، المشهور بمهارته الفنية، دعم أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب العديد من نظرائه العالميين.
بدت سلسلة انتصارات هالاند غير قابلة للكسر، حيث تغلب على نجم ليفربول محمد صلاح وثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام. حتى اللاعبون المبدعون مثل بيدري وفلوريان فيرتز لم يتمكنوا من تغيير ولاء كواريسما للمهاجم الهداف خلال الجولات الأولى من الاختبار.
كواريسما يضع يامال في صدارة الترتيب
تغيرت ديناميكية المنافسة فور دخول يامال إلى الصورة. وعندما واجه خيارًا بين هالاند وجناح برشلونة البالغ من العمر 18 عامًا، لم يتردد كواريسما في تتويج فائز جديد.
"لامين"، أجاب كواريسما. وحافظ على موقفه حتى عندما تم تقديم مبابي قرب نهاية الفيديو. ودون تردد، أكد لاعب بورتو السابق اختياره: "أوه، لامين". وواصل يامال اكتساح المنافسة المتبقية، حيث تم اختياره متقدماً على لوكا مودريتش وجمال موسيالا ومايكل أوليسي وكريستيان بوليسيتش.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لعب يامال مرة أخرى دوراً أساسياً في تشكيلة برشلونة بقيادة هانسي فليك هذا الموسم، حيث سجل 21 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة في 40 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وهو يطمح الآن إلى تحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع «البلوجرانا»، الذي يتصدر الترتيب المحلي بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، كما حجز مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه أتلتيكو مدريد.