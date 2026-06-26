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Roberto MartinezGetty Images
أحمد فرهود

فيديو | الموسيقى قاطعته فـ"رد بالرقص"!.. روبرتو مارتينيز يتعرض لـ"موقف مفاجئ" في مؤتمر البرتغال وكولومبيا

كأس العالم
روبرتو مارتينيز
كولومبيا ضد البرتغال
كولومبيا
البرتغال

ماذا حدث مع مدرب البرتغال؟!

شهد مؤتمر الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، قبل مواجهة كولومبيا الحاسمة، لقطة طريفة للغاية.

منتخب البرتغال يواجه نظيره الكولومبي، في الثانية والنصف من فجر يوم الأحد - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

  • روبرتو مارتينيز يتعرض لـ"موقف مفاجئ"

    وفي هذا السياق.. قاطعت الموسيقى الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال حديثه عن مواجهة كولومبيا، في المؤتمر الصحفي.

    مارتيننيز تفاجأ بهذه الواقعة التي استمرت لفترة، ولكنه تعامل معها بطريقة أكثر من رائعة؛ حيث أخذ يرقص - حرك رأسه وكتفيه وهو يجلس -، وذلك على أنغام المطربة الإنجليزية دوا ليبا.

    ثم قال المدير الفني الإسباني؛ عن ذلك: "دوا ليبا مشجعة للمنتخب البرتغالي".

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لا انقسامات داخل المنتخب البرتغالي

    وبعيدًا عن الموقف - سالف الذكر -؛ نفى المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز وجود أي انقسام داخل منتخب البرتغال، خلال بطولة كأس العالم 2026.

    وشدد مارتينيز على أن نجوم المنتخب البرتغالي، يتحدون من أجل هدف واحد فقط وهو الفوز؛ بمجرد نزولهم إلى أرضية المستطيل الأخضر، وترديد النشيد الوطني.

    وأوضح المدير الفني الإسباني أن منتخب البرتغال، أصبح يتمتع بثقة كبيرة جدًا الآن؛ وذلك بعد الأداء الرائع والفوز بخماسية نظيفة، ضد أوزباكستان.

  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    جدل كبير ضرب منتخب البرتغال

    جدل كبير شهده منتخب البرتغال، بعد أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وتعادل المنتخب البرتغالي (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، لتنقسم الجماهير إلى نصفين؛ أحدهما يهاجم الأسطورة كريستيانو رونالدو بسبب مستواه السيئ، والآخر ينتقد زملاءه لعدم التمرير له.

    هُنا.. خرج النجم الشاب جواو نيفيش، متوسط ميدان المنتخب البرتغالي؛ ليقول: "نحن نعلم قيمة رونالدو وما قدّمه في مسيرته، ولكنه في هذه المرحلة لا يختلف عنا".

    ذلك، جعل الحديث يزداد عن وجود انقسام داخل المنتخب البرتغالي؛ خاصة مع بعض الرسائل المزيفة ضد رونالدو، والتي تم نسبها لصديقة نيفيش.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مباريات منتخب البرتغال في كأس العالم

    منتخب البرتغال الأول لكرة القدم يتواجد في "المجموعة الحادية عشر"، ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستصيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وتتواجد في "المجموعة الحادية عشر" المونديالية؛ منتخبات كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان، بالإضافة إلى البرتغال بالطبع.

    وبدأت البرتغال مشوارها بالتعادل (1-1) مع الكونغو؛ قبل الفوز الكبير على منتخب أوزباكستان بـ"خماسية نظيفة"، في الجولة الثانية.

    وبرصيد 4 نقاط؛ سيواجهة منتخب البرتغال نظيره الكولومبي صاحب الـ6 نقاط في الجولة الثالثة، من أجل محاولة خطف "الصدارة" منه.

كأس العالم
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كولومبيا
كولومبيا
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