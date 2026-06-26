فيديو | الموسيقى قاطعته فـ"رد بالرقص"!.. روبرتو مارتينيز يتعرض لـ"موقف مفاجئ" في مؤتمر البرتغال وكولومبيا

جدل كبير شهده منتخب البرتغال، بعد أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
وتعادل المنتخب البرتغالي (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، لتنقسم الجماهير إلى نصفين؛ أحدهما يهاجم الأسطورة كريستيانو رونالدو بسبب مستواه السيئ، والآخر ينتقد زملاءه لعدم التمرير له.
هُنا.. خرج النجم الشاب جواو نيفيش، متوسط ميدان المنتخب البرتغالي؛ ليقول: "نحن نعلم قيمة رونالدو وما قدّمه في مسيرته، ولكنه في هذه المرحلة لا يختلف عنا".
ذلك، جعل الحديث يزداد عن وجود انقسام داخل المنتخب البرتغالي؛ خاصة مع بعض الرسائل المزيفة ضد رونالدو، والتي تم نسبها لصديقة نيفيش.