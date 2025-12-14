Liverpool FC v CR Flamengo - FIFA Club World Cup Qatar 2019Getty Images Sport
محمود خالد

فيديو | "أليسون بيكر، هل أنت بخير؟" .. فيرمينو يعانق "أشباه" نجوم ليفربول في لقاء مضحك!

مشهد طريف في الدوحة..

شهد البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم ليفربول والأهلي السابق، والمحترف حاليًا في صفوف السد القطري، موقفًا طريفًا أثناء التوجه إلى موقف سيارات.

وتفاعل فيرمينو بشكل مضحك، مع مزحة جمعته بعدد من "أشباه" نجوم ليفربول الذين لعب معهم، قبل اتخاذ قرار الرحيل في صيف 2023، حتى أنه أيضًا التقى بشبيهين لليونيل ميسي وكيليان مبابي.

  • فيرمينو يلتقي بـ"أشباه" زملائه السابقين

    وبينما كان روبرتو فيرمينو، يتوجه إلى سيارته، فوجئ بمجموعة من المشجعين، الذين يشبهون نجوم الكرة، حيث التقى برجل يرتدي قميص ليفربول، ويحمل اسم "فيرجيل فان دايك"، ثم أدرك مهاجم السد، المزحة عندما تبعه عدد من "أشباه" نجوم الريدز، على غرار الرجل الذي يشبه المدافع الهولندي.

    وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدرك فيرمينو المزحة، وعانق ضاحكًا، "شبيه" حارس ليفربول، والذي تعرف عليه، قائلًا "أليسون بيكر، هل أنت بخير يا أخي؟"، كما التقى بمؤثرين أشباه مبابي وميسي، ليكتمل المشهد.

  • شاهد المقطع

  • بعد ليفربول .. فيرمينو يقضي تجربة ناجحة مع الأهلي

    وقرر فيرمينو الانضمام إلى كتيبة النجوم العالميين الذين انتقلوا إلى دوري روشن السعودي، في صيف 2023، بعدما ترك إرثًا كبيرًا في ليفربول، حيث فاز بجميع الألقاب الممكنة مع الريدز.

    وأمضى المهاجم البرازيلي عامين في صفوف الأهلي، ليجاوز نجومًا مثل رياض محرز وإدوارد ميندي وفرانك كيسييه، وآلان سان ماكسيمين، ورغم استبعاده من القائمة المحلية، في آخر 6 شهور من عقده، إلا أن فيرمينو قدم درسًا في الالتزام، عندما تألق مع الراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليلعب دورًا رئيسًا في التتويج باللقب، ويحمل جائزة أفضل لاعب في البطولة.

    وانتقل فيرمينو - بعد ذلك - إلى صفوف السد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث يلعب بجانب المدافع السابق في الدوري الإنجليزي، رومان سايس، في دوري نجوم قطر، الذي يضم عددًا من المشاهير، على غرار ماركو فيراتي، أليكساندر ميتروفيتش، جوليان دراكسلر، كريستوف بياتيك.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-BELGRADEAFP

    أزمة المهاجم الجديد للريدز

    وما بين رحيل فيرمينو، وتبعه داروين نونيز، الذي انتقل إلى الهلال في الصيف الماضي، بات ليفربول يواجه أزمة في الانسجام بين عناصره الجديدة، رغم إنفاق ما يقارب 300 مليون يورو، لضم صفقات جديدة مثل فلوريان فيرتس، أليكسندر إيزاك، هوجو إيكيتيكي.

    ليفربول الذي قاده آرني سلوت، في أول مواسمه على رأس الجهاز الفني، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025، بات في معاناة كبيرة من أجل الدفاع عن اللقب، حيث يحل في المركز السادس، بعد مرور 16 جولة.

    ولم يحقق ألكسندر إيزاك، النجاح في قلعة الآنفيلد حتى الآن، رغم انتقاله من نيوكاسل هذا الصيف، مقابل مبلغ كبير، وربما كان سلوت يحتاج لتواجد شخص مثل فيرمينو، الذي عانى أيضًا في البداية من أجل الاستقرار في ميرسيسايد، ليقدم بعض النصائح الحكيمة للمهاجم السويدي.

  • Roberto Firmino Sadd GOAL ONLYGOAL AR

    ما قدمه فيرمينو مع السد

    وفي أول مواسمه مع السد، تمكن فيرمينو من إحراز "7" أهداف وصناعة تمريرة حاسمة خلال 13 مباراة في الدوري القطري، ودوري أبطال آسيا للنخبة، رغم أن جميع مساهماته جاءت عبر خمس مباريات.

    ووقع فيرمينو على هدف وحيد في دوري النخبة، بقميص السد، في شباك الهلال، بالجولة الثالثة، رغم خسارة الزعيم القطري للمواجهة بنتيجة (1-3)، فيما لم ينجح في هز شباك الأهلي، خلال المواجهة الآسيوية التي انتهت بفوز الراقي (2-1).

