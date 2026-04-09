تلقت طموحات برشلونة الأوروبية ضربة في مدريد بعدما سقطت بهزيمة 2-0، لكن العناوين هيمن عليها حادث جدلي يتعلق ببوبيل لاعب أتلتيكو. ما بدا أنه لمسة يد واضحة داخل المنطقة مرّ من دون عقاب، تاركًا الضيوف من دون ركلة جزاء كان من الممكن أن تغيّر زخم المواجهة. واضطر الكتالونيون لخوض معظم اللقاء بنقص عددي بعد طرد باو كوبارسي في أواخر الشوط الأول. وبينما استغل أتلتي تفوقه العددي، ظل فليك مصراً على أن إخفاق التكنولوجيا في التدخل في حادثة بوبيل كان الفشل الأبرز في تلك الأمسية.
فيديو: ركلة جزاء وبطاقة حمراء؟! شاهد لحظة لمسة اليد الغريبة لمارك بوبيل التي تركت مدرب برشلونة هانسي فليك غاضبًا للغاية في خسارة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد
غضب فليك بسبب عدم احتساب ركلة جزاء
مدرب ألماني يشكك في تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)
في مقابلة محتدمة بعد المباراة، لم يُخفِ فليك إحباطه بشأن عدم إجراء مراجعة لحالة لمسة اليد. وقد فوجئ بشكل خاص بالنظر إلى معرفته بطاقم التحكيم، لكن تركيزه ظل منصبًا على التطبيق غير المتسق للقواعد.
"لا أعرف لماذا لم يتدخل الـVAR"، قال فليك عبر موفيستار. "الحكم ألماني، وأعتقد أن هذا لا يُصدَّق. كلنا نرتكب أخطاء، لكن ما جدوى الـVAR؟ لا أستطيع فهم ذلك. كان ينبغي أن تُحتسب ركلة جزاء، وبطاقة صفراء ثانية، وبطاقة حمراء. هذا ما لا يجب أن يحدث."
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيتطلع برشلونة الآن إلى استعادة توازنه عندما يواجه إسبانيول في ديربي كتالونيا ضمن الدوري الإسباني يوم السبت. وبعد ذلك، سيستعد لخوض مباراة الإياب على ملعب واندا متروبوليتانو الأسبوع المقبل.
وعن احتمال العودة أمام أتلتي، قال فليك: "نؤمن بأنفسنا لأننا لعبنا بشكل جيد جداً في الشوط الثاني ونحن ناقصون لاعباً. هم أيضاً لعبوا بشكل جيد للغاية؛ لديهم جودة في الخط الأمامي. الحقيقة أنه لم يكن من السهل الدفاع ضدهم، لكن كانت لدينا فرص للفوز بهذه المواجهة."