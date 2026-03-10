Goal.com
فيديو: ركلة جزاء بانينكا المذهلة لنجم برينتفورد دانغو أواتارا تقود وست هام إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يعلق كيث أندروز على المباراة

أضاع دانغو أواتارا فرصة التسجيل من ركلة بانينكا، مما كلف برينتفورد غالياً بعد تعادله 2-2 مع وست هام في ملعب لندن. وفي النهاية، حسم وست هام تأهله إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه الدرامي على برينتفورد بركلات الترجيح.

  • كارثة من نقطة الجزاء في استاد لندن

    تبددت آمال برينتفورد في الوصول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1989 بشكل مذهل عندما انقلبت مغامرة واتارا الجريئة عليه. بعد تعادلمثير 2-2 بعد الوقت الإضافي، حيث سجل جارود بوين وإيغور تياجو هدفين لكل منهما لصالح نادييهما، حُسمت المباراة بركلات الترجيح المثيرة في ملعب لندن.

    حاول مهاجم بوركينا فاسو أواتارا تسديدة جريئة على طريقة بانينكا، لكن محاولته تم صدها بسهولة من قبل ألفونس أريولا. كانت تلك هي التسديدة الوحيدة المفقودة في ركلات الترجيح، حيث فاز وست هام بنتيجة 5-3، مما جعل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يواجه انتقادات شديدة لقراره تحت الضغط.

  • شاهد المقطع

  • أندروز يرفض إلقاء اللوم على واتارا

    رفض مدرب برينتفورد كيث أندروز إلقاء اللوم على لاعبه، ودافع بشدة عن المهاجم على الرغم من خروج فريقه من كأس الاتحاد الإنجليزي.

    وقال أندروز عن ركلة الجزاء التي سددها واتارا، وفقًا لما نقلته ESPN: "لا، أنا لست مستاءً على الإطلاق. أعتقد أن أسهل شيء بالنسبة للاعب كرة القدم هو عدم تسديد ركلة جزاء. يتطلب الأمر شجاعة لا تصدق في موقف كهذا لتسديد ركلة جزاء. ربما هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن ركلات الجزاء والأشخاص الذين يخطئون في تسديدها. أكره الثقافة السائدة حول اللاعبين الذين يخطئون في ركلات الجزاء - أعتقد أنكم تعرفون من أعني، الأبطال القوميين الذين يفعلون ذلك - الذين يتعرضون للسخرية والإهانة. أعتقد أن هذا أمر مثير للاشمئزاز. يتطلب الأمر شجاعة كبيرة للقيام بذلك. لقد تدرب على هذه التقنية كثيرًا، وإذا نجح في ذلك، فسيشيد به الجميع. سيحصل دانغو على الدعم الكامل الذي يحتاجه مني ومن جميع المقربين منه".

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    هذا الفوز يضمن تأهل الهامرز إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجهون ليدز يونايتد في 4 أبريل. ولكن قبل ذلك، سيخوضون مباريات صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي وأستون فيلا.

    من ناحية أخرى، سيحاول برينتفورد التعافي من هذه الهزيمة عندما يستضيف بطل الدوري ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيحاول واتارا، الذي سجل خمسة أهداف وصنع تمريرة حاسمة في الدوري هذا الموسم، تعويض خطأه من خلال إحداث تأثير كبير في المباراة.

