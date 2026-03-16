وفي تصريح له عقب صافرة النهاية، حاول أليجري تهدئة الأجواء المتوترة، مشيرًا إلى أن غضب اللاعب كان موجهًا نحو سير المباراة وليس الجهاز الفني. وأكد المدرب المخضرم أن ليو شعر بأنه لم يتلق التمريرات المناسبة خلال فترة وجوده على أرض الملعب.

وقال أليجري لـ DAZN Italia: "كان ليو منزعجًا بعض الشيء لأنه واجه بعض المواقف التي كان من الممكن أن يحصل فيها على تمريرات أفضل، لذا كان غاضبًا بعض الشيء، لكن هذه الأمور يمكن أن تحدث خلال المباراة". "أراد جميع اللاعبين الفوز، أولاً وقبل كل شيء للابتعاد عن المطاردة، لأن يوفنتوس يتأخر عنا بسبع نقاط فقط الآن. لا يزال الموسم طويلاً، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا ونحسن أداءنا في المواقف التي أخطأنا فيها في الشوط الأول".