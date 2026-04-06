يحتفظ داير بعلاقة وثيقة ومليئة بالاحترام مع لاعب المنتخب الإنجليزي بوين بعيدًا عن أضواء الملعب. وقد تحدث اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا مرارًا وتكرارًا عن إعجابه بطبيعة بوين المتواضعة، مشيرًا إلى أن المهاجم يتجنب المظاهر النمطية التي ترافق شهرة كرة القدم الحديثة.

وفي حديث سابق لـ talkSPORT عن شخصية صهره، قال داير: "إنه متواضع للغاية. إنه لا يشاهد برنامج Match of the Day. من الواضح أن لاعبي كرة القدم لا يمكنهم مشاهدة أنفسهم على التلفزيون، وبرنامج Match Of The Day يُبث مرة واحدة فقط في الأسبوع، لذا اعتقدت أنه سيشاهده، لكنه لا يفعل ذلك. أحب حقيقة أنه لا يشاهدها. إنه يلعب مبارياته، ويواصل حياته، ولا يحب التحدث عنها حقًا. نادرًا ما نتحدث عن كرة القدم. أرسل له رسالة قصيرة بين الحين والآخر بعد المباراة أو قبلها – أحيانًا يتجاهلني، وهذا أمر مقبول، لكنه يواصل حياته وهذا ما أحبه فيه. لا يوجد فيه أي شيء نمطي عن لاعبي كرة القدم."