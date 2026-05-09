فيديو | خوانيتو ودهس رأس لوثر ماتيوس وعقوبة الخمس سنوات.. لماذا تجاهل هانسي فليك التعليق على أسطورة ريال مدريد؟!

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده هانزي فليك مدرب برشلونة قبل مواجهة القمة توترًا مفاجئًا حين استرجع أحد الصحفيين اسم اللاعب الراحل خوانيتو وسأله إذا ما كان يمثل قيم ريال مدريد، بعد الأحداث الأخيرة المشتعلة في غرف ملابس الملكي ومشاجرات النجوم الأخيرة.

فليك، الذي كان لاعبًا في صفوف بايرن ميونخ خلال الحقبة التي شهدت ذروة الصدام الألماني الإسباني في الثمانينات، فضل الصمت وتجاوز الإجابة بذكاء.

هذا التجاهل لم يكن مجرد هروب، بل هو رفض لفتح ملفات واحدة من أبشع اللقطات في تاريخ الملاعب، والتي كان فليك شاهدًا على تبعاتها داخل جدران النادي البافاري.



