فيديو | حمزة عبد الكريم: سعيد بالاستمرار في برشلونة.. والتأقلم لم يكن سهلًا!

أعرب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم عن سعادةٍ كبيرةٍ عقب نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى فريق مونت كارلو ضمن منافسات دوري الدرجة الشرفية للشباب.

ووصف عبد الكريم شعوره بـ "جميل جداً" مؤكداً أن الفريق بأكمله بذل جهوداً مضنيةً منذ انطلاقة الموسم الجاري.

وأوضح اللاعب أنه انضم لصفوف النادي الكتالوني في منتصف الموسم مشيراً إلى أن زملائه استقبلوه بحفاوةٍ بالغةٍ ساعدته على تخطي عقبات البداية.

كما أشار إلى أن عملية التأقلم لم تكن في أسرع حالاتها في البداية نظراً لاختلاف أسلوب اللعب المتبع لكنه تمكن بمرور الوقت من فهم فلسفة الفريق والاندماج مع المجموعة بشكل كامل.

وقال حمزة: "الحمد لله أولًا وآخرًا، إنه شعور رائع بكل تأكيد، لقد بذل الفريق بأكمله مجهودًا كبيرًا منذ بداية الموسم، ربما انضممت لصفوف النادي في منتصف الموسم ولكن زملائي استقبلوني بحفاوة بالغة منذ اللحظة الأولى".



