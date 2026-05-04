Goal.com
مباشر
hamza-abdelkarimhamzabdelkarim_Instagram
علي رفعت

فيديو | حمزة عبد الكريم: سعيد بالاستمرار في برشلونة.. والتأقلم لم يكن سهلًا!

حمزة عبد الكريم
برشلونة
برشلونة

سعادة غامرة بالتسجيل والاندماج مع الفريق

أعرب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم عن سعادةٍ كبيرةٍ عقب نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى فريق مونت كارلو ضمن منافسات دوري الدرجة الشرفية للشباب. 

ووصف عبد الكريم شعوره بـ "جميل جداً" مؤكداً أن الفريق بأكمله بذل جهوداً مضنيةً منذ انطلاقة الموسم الجاري. 

وأوضح اللاعب أنه انضم لصفوف النادي الكتالوني في منتصف الموسم مشيراً إلى أن زملائه استقبلوه بحفاوةٍ بالغةٍ ساعدته على تخطي عقبات البداية. 

كما أشار إلى أن عملية التأقلم لم تكن في أسرع حالاتها في البداية نظراً لاختلاف أسلوب اللعب المتبع لكنه تمكن بمرور الوقت من فهم فلسفة الفريق والاندماج مع المجموعة بشكل كامل.

وقال حمزة: "الحمد لله أولًا وآخرًا، إنه شعور رائع بكل تأكيد، لقد بذل الفريق بأكمله مجهودًا كبيرًا منذ بداية الموسم، ربما انضممت لصفوف النادي في منتصف الموسم ولكن زملائي استقبلوني بحفاوة بالغة منذ اللحظة الأولى".


  • تحديات الاندماج وطموح البقاء


    وأضاف نجم الأهلي السابق: "لم تكن عملية التأقلم في البداية هي الأسرع على الإطلاق ولكن مع مرور الوقت نجحت في الانسجام مع المجموعة، أسلوب اللعب هنا مختلف تمامًا وكان لزامًا علي التكيف حتى نصل إلى هذه المرحلة، إنني أشعر بسعادة غامرة وأطمح لتقديم المزيد وأنا مسرور للغاية لأنني سأواصل مسيرتي هنا".

    وأكمل: "أشكر الله على تسجيل الأهداف الثلاثة، لقد بذلت جهدًا كبيرًا في المباراة ولم يكن هذا المجهود فرديًا بل ساعدني زملائي جميعًا منذ الأسبوع الأول في التدريبات لإدراكهم مواطن قوتي الفنية وكيفية استغلالها داخل الملعب، كان بإمكاني تسجيل أربعة أو خمسة أهداف ولكن الحمد لله على ما تحقق".


    • إعلان

  • تفاصيل الثلاثية التاريخية 


    تمكن حمزة من حسم الأمور سريعًا في الشوط الأول من اللقاء بفضل نجاعة هجومية مبهرة أمام مونت كارلو في دوري الشباب الشرفي، حيث بدأ المهاجم المصري سلسلته التهديفية في الدقيقة 16 من عمر المباراة قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه في الدقيقة 27 مستغلاً خطأ من حارس المرمى ليضع الكرة برأسه في الشباك، ولم يمر سوى وقت قليل حتى اختتم النجم الشاب الثلاثية الخاصة به في الدقيقة 31 ليمنح فريقه تفوقاً كاسحاً قبل الذهاب إلى غرف الملابس بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.


  • تجاوز الإصابة ومقاعد البدلاء 


    تأتي هذه العودة القوية بعد فترة عصيبة عاشها اللاعب في الملاعب الإسبانية حيث اضطر للغياب بسبب إصابة أثرت على مسار مشاركاته بشكل ملحوظ. 

    وعانى المهاجم الشاب من الجلوس على مقاعد البدلاء طوال الأسابيع الماضية قبل أن يمنحه الجهاز الفني الفرصة مجددًا في هذا التوقيت الحاسم بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في الدوري.

    ويكتسب هذا التألق أهمية مضاعفة كونه يأتي في الأيام الأخيرة من فترة إعارة اللاعب مع النادي الكتالوني حيث أكد اللاعب نفسه وعدة مصادر أخرى أن برشلونة قد أبلغوا حمزة بتفعيل خيار الشراء النهائي من الأهلي المصري.


الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد