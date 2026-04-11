قوبلت صافرة النهاية في ملعب الإمارات بأجواء من الإحباط، إذ أطلق مشجعو أرسنال صيحات الاستهجان ضد لاعبيهم عقب خسارة باهتة بنتيجة 2-1 أمام بورنموث. وتمثل هذه النتيجة اتجاهاً مقلقاً لفريق ميكل أرتيتا، الذي تراجع الآن إلى ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات—وهو رقم صادم إذا ما أُخذ في الاعتبار أنهم كانوا قد خسروا ثلاث مباريات فقط من أصل 49 مباراة سابقة هذا الموسم.

أسكت جونيور كروبي جماهير أصحاب الأرض مبكراً، إذ منح الضيوف تقدماً مستحقاً بعد 17 دقيقة فقط. ورغم أن فيكتور غيوكيريس نجح في إعادة المباراة إلى التعادل من نقطة الجزاء، فإن هدف التعادل لم يُشعل الشرارة التي كان أرسنال في أمسّ الحاجة إليها. وعندما استعاد أليكس سكوت التقدم لفريق «تشيريز» في الدقيقة 74، بات التوتر في الملعب ملموساً، قبل أن يغلي في النهاية ويتحول إلى اعتراضات صاخبة عند صافرة النهاية.