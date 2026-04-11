AFP
فيديو: جماهير أرسنال تطلق صافرات الاستهجان ضد لاعبيها رغم تقدمها بتسع نقاط في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة مخيبة أمام بورنموث
أجواء الإمارات تصبح سامة
قوبلت صافرة النهاية في ملعب الإمارات بأجواء من الإحباط، إذ أطلق مشجعو أرسنال صيحات الاستهجان ضد لاعبيهم عقب خسارة باهتة بنتيجة 2-1 أمام بورنموث. وتمثل هذه النتيجة اتجاهاً مقلقاً لفريق ميكل أرتيتا، الذي تراجع الآن إلى ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات—وهو رقم صادم إذا ما أُخذ في الاعتبار أنهم كانوا قد خسروا ثلاث مباريات فقط من أصل 49 مباراة سابقة هذا الموسم.
أسكت جونيور كروبي جماهير أصحاب الأرض مبكراً، إذ منح الضيوف تقدماً مستحقاً بعد 17 دقيقة فقط. ورغم أن فيكتور غيوكيريس نجح في إعادة المباراة إلى التعادل من نقطة الجزاء، فإن هدف التعادل لم يُشعل الشرارة التي كان أرسنال في أمسّ الحاجة إليها. وعندما استعاد أليكس سكوت التقدم لفريق «تشيريز» في الدقيقة 74، بات التوتر في الملعب ملموساً، قبل أن يغلي في النهاية ويتحول إلى اعتراضات صاخبة عند صافرة النهاية.
سباق اللقب ترك الباب مواربًا لسيتي
بينما لا يزال أرسنال يتصدر جدول الترتيب بفارق تسع نقاط، فإن هذه الهزيمة تمنح مانشستر سيتي دفعة هائلة. ويمكن لفريق بيب غوارديولا الآن تقليص الفارق إلى ست نقاط فقط إذا تمكن من تجاوز تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد. ما كان يبدو في السابق مسيرة نحو اللقب أصبح فجأة منافسة حقيقية من جديد، مع ظهور المدفعجية بشكل متزايد على أنهم أكثر هشاشة تحت الأضواء.
المدافع السابق لأرسنال مارتن كيون، في حديثه عبر TNT Sports، حثّ الفريق على الحفاظ على رباطة الجأش رغم الاستقبال العدائي من المدرجات. وقال كيون بشأن الحاجة إلى التماسك: "سيتعين عليكم ذلك". وأضاف: "كان الضغط أكبر مما يُحتمل. الآن على الناس أن ينهضوا، وأن يبرز القادة. لا يزال الأمر بين أيديكم. تأكدوا من ألا تنفلت الأمور."
أسبوع حاسم قادم للمدفعجية
لا يملك أرسنال وقتاً للطم جراحه، إذ يستعد لأسبوع حافل بالرهانات قد يحدد نجاح موسمه بأكمله. يستضيف أولاً سبورتينغ لشبونة في 15 أبريل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة سيزيد فيها أي شيء أقل من التأهل من حدة الشعور بالأزمة. وتشكل المواجهة الأوروبية تمهيداً لأكبر مباراة في جدول الموسم المحلي.
في 19 أبريل، يسافر الفريق اللندني إلى ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في مواجهة قد ترجّح كفة اللقب بشكل حاسم. وبعد أن تحطمت هالة عدم القهر على يد بورنموث، يتعين على «الغانرز» استعادة صلابتهم إذا أرادوا منع انهيار متأخر في الموسم وضمان أول لقب دوري لهم منذ أكثر من عقدين.