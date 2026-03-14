فيديو: تييري هنري يتدرب برفقة صديقته أندريا راجاسيتش، حيث يُظهر أسطورة أرسنال جسده الرياضي المفتول العضلات
سر اللياقة البدنية التي يتمتع بها هنري
قد يكون هنري قد اعتزل كرة القدم الاحترافية منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن من الواضح أن تفاني الفرنسي لمهنته لم يتضاءل. وبعيدًا عن الجسم النحيل السريع الذي كان يرعب دفاعات الدوري الإنجليزي الممتاز، تحول أسطورة «الآرسنال» إلى بنية جسدية أكثر قوة، حيث يرتاد صالة الألعاب الرياضية بانتظام للحفاظ على مظهره الرياضي مع اقترابه من سن الخمسين.
ونشر المهاجم السابق صورة على إنستغرام تكشف عن جانب نادر من نظامه التدريبي الخاص، حيث يرتدي سترة وزنها 10 كيلوغرامات لزيادة صعوبة التمرين. وتُظهر الصورة روح المنافسة التي لا تتزعزع لدى هنري، مما يثبت أن الانضباط المطلوب للوصول إلى قمة الرياضة لا يزال جزءًا أساسيًا من حياته اليومية.
التدريب مع راجاسيتش
لم يكن هنري وحده في هذه الجلسة المكثفة، فقد انضمت إليه شريكته راجاسيتش. ورغم أن عارضة الأزياء البوسنية عادةً ما تتجنب الأضواء، إلا أنها كانت في الصدارة خلال هذا التمرين، حيث كانت تضاهي بطل كأس العالم في كل تمرين. وأرفق هنري الفيديو بتعليق يوضح قواعده الصارمة في أسلوب الحياة: "جلسة مدتها ساعة واحدة مع شريكتي في الجريمة وأنا أرتدي سترة وزنها 10 كيلوغرامات. اعمل بجد، وتناول طعاماً صحياً، ولا سكر!!!"
- Getty Images
الحياة بعد كرة القدم الاحترافية
على الرغم من أن هنري قد ابتعد عن مقاعد المدربين بعد فترات قضاها مع موناكو ومونتريال إمباكت والمنتخب البلجيكي، إلا أن تأثيره على عالم كرة القدم لا يزال هائلاً. وهو حالياً أحد أعمدة التغطية الشهيرة لدوري أبطال أوروبا على قناة CBS Sports، حيث جعلته ذكائه التكتيكي وجاذبيته شخصية محبوبة لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى جانب جيمي كاراغر ومايكا ريتشاردز.