Muhammad Zaki

فيديو | تصرف متعمد بعد واقعة وايت؟ سيميوني يهين شعار آرسنال!

دييجو سيميوني
آرسنال
بين وايت
أتلتيكو مدريد
آرسنال ضد أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا

مدرب أتلتيكو اشتبك مع لاعب آرسنال الأسبوع الفائت بسبب لقطة شبيهة بما فعل في "الإمارات"

  سيميوني في خضم جدل شعار النادي

    وجد مدرب أتلتيكو مدريد المتحمس نفسه في قلب عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال.

    بعد أن سجل بوكايو ساكا هدف الفوز 1-0 في تلك الليلة، و2-1 في مجموع المباراتين لصالح الجانرز، تم تصوير سيميوني وهو يتجه إلى النفق في ملعب الإمارات وهو في حالة من الإحباط. ومع ذلك، بدلاً من تجنب شعار آرسنال الكبير الموجود بين الملعب وغرف الملابس، شوهد المدرب البالغ من العمر 56 عامًا وهو ينظر إلى الأسفل ويمشي فوقه مباشرة.

    أثارت هذه اللقطات غضب جماهير آرسنال، خاصةً في ضوء أحداث مباراة الذهاب في ملعب متروبوليتانو. في حين بذل معظم لاعبيه جهدًا واعيًا للالتفاف حول الشعار، اختار سيميوني والمدافع خوسيه ماريا جيمينيز السير فوقه، مما أدى إلى وابل من الانتقادات من مشجعي الفريق المضيف الذين كانوا يشاهدون المباراة من المدرجات فوق منطقة النفق.

  الخلاف مع بن وايت

    ما يجعل تصرفات سيميوني تبدو صارخة بشكل خاص هو المواجهة الحادة التي أطلقها مع وايت قبل أسبوع واحد فقط.

    عقب التعادل 1-1 في مدريد، التقطت الكاميرات سيميوني وهو يصفع ظهر المدافع عدة مرات في النفق بعد أن استاء من قيام اللاعب الدولي الإنجليزي بالسير فوق شعار أتلتيكو. في ذلك الوقت، بدا وايت مستاءً بشكل واضح من هذا التلامس الجسدي ودخل في مشادة كلامية حادة قبل أن يدفعه مدرب أتلتيكو بعيداً. رؤية سيميوني الآن وهو يرتكب نفس الفعل الذي كان قد أدانه سابقاً أدى إلى اتهامات بالنفاق من قبل المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ألقى بظلاله على سلوكه بعد المباراة في لندن.

    أرتيتا يشيد بأجواء ملعب الإمارات

    وبينما كان سيميوني يواجه أحداث النفق المثيرة، كان ميكيل أرتيتا منشغلاً بالاحتفال بليلة تاريخية للنادي الذي يتخذ من شمال لندن مقراً له. وسارع الإسباني إلى الإشادة بدور جماهير الفريق المضيف في دفع فريقه نحو الفوز والتأهل إلى النهائي في بودابست. وقال أرتيتا: "إنه أمر رائع، يمكن للجميع أن يشعروا بتحول في الطاقة، وفي الثقة، وفي كل شيء". "دعونا نستخدم ذلك بالطريقة الصحيحة، مع فهم الفروق الدقيقة وصعوبة ما نحاول تحقيقه. إنه أمر ضخم، لكننا نمتلك القدرة والقناعة للقيام بذلك بالتأكيد".

    يواجه آرسنال الآن سلسلة من المباريات الحاسمة في الموسم، في سعيه لتحقيق ثنائية رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. يتبقى للمدفعجية أربع مباريات لكتابة أسمائهم في سجلات التاريخ، بدءًا من ديربي لندن الحاسم ضد وست هام يوم الأحد. كما يجب عليهم خوض مباريات ضد بيرنلي وكريستال بالاس قبل السفر إلى المجر لخوض المباراة الأوروبية الكبرى ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان.

