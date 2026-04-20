Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Muhammad Zaki

فيديو | "أمور لا علاقة لها بكرة القدم" .. تصرف إندريك يشعل غضب جمهور باريس وحكيمي يتدخل!

أثار النجم الصاعد في ريال مدريد، إندريك، غضب مشجعي باريس سان جيرمان

  • إندريك يُصمت جمهور «بارك دي برانس»

    حقق ليون فوزًا مذهلاً بنتيجة 2-1 على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الأحد على ملعب بارك دي برانس، بفضل الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب المعار من ريال مدريد إندريك.

    لم يحتج المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا سوى ست دقائق ليترك بصمته على المباراة، حيث استقبل تمريرة من أفونسو موريرا وسددها بهدوء في شباك ماتفي سافونوف.

    ومع ذلك، كانت تصرفاته بعد الهدف هي التي استحوذت على عناوين الأخبار. بعد أن سجل الهدف، أدى اللاعب الدولي البرازيلي رقصة استفزازية أمام مشجعي باريس سان جيرمان.

    قوبل الاحتفال على الفور بصيحات استهجان وأثار رد فعل غاضب من مشجعي الفريق الباريسي، الذين اعتبروا هذه اللفتة غير محترمة نظراً لأهمية المباراة.

    انتشرت تداعيات هذا الاحتفال على الفور عبر منصات التواصل الاجتماعي. نشر حساب مشجع بارز لباريس سان جيرمان، @PSGINT_، مقطع فيديو للحادث على X مع تعليق غاضب: "كيف يجرؤ إندريك على الرقص هكذا في بارك؟!!!! علينا أن نعود إلى المباراة، هذا أمر غير مقبول". حصد المنشور بسرعة آلاف المشاهدات بينما ناقش المشجعون ما إذا كان الشاب قد تجاوز الحدود.

    • إعلان

  • شاهد المقطع



  • حكيمي يرد على أرض الملعب وبعد المباراة

    كان التوتر على أرض الملعب واضحاً للعيان، لا سيما بالنسبة لمدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي. شوهد اللاعب الدولي المغربي وهو يواجه إندريك بعد فترة وجيزة من الرقصة، حيث بدا عليه الإحباط الشديد من طريقة احتفال المراهق. وشرح حكيمي لاحقاً سبب تدخله، مشيراً إلى أن الأجواء كانت متوترة بالفعل بعد تأخر فريقه في النتيجة في وقت مبكر من المباراة.

    وفي حديثه إلى قناة Ligue 1+ بعد صافرة النهاية، قال اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً: "[لماذا طلبت من إندريك أن يهدأ؟] لن نركز على لاعبي الفريق المنافس. أردت أن يظل فريقي مركزاً، وأن يتوقف عن القيام بأشياء تجاه مشجعينا. فليكن لعب كرة القدم، خاصة أنه لاعب جيد. لكن عندما يفعل أشياء لا علاقة لها بكرة القدم، فإن ذلك يزعجني، خاصة وأننا كنا متأخرين في النتيجة".

    ليون يعزز آماله في دوري أبطال أوروبا

    ورغم أن الأحداث المثيرة التي أحاطت بـإندريك هيمنت على الحديث بعد انتهاء المباراة، فإن النتيجة أعطت دفعة قوية لطموحات ليون الأوروبية.

    الفوز 2-1 يرفع فريق باولو فونسيكا إلى المركز الرابع، متساوياً في النقاط مع ليل صاحب المركز الثالث. لم يقتصر تأثير إندريك على هدفه، حيث تحول إلى صانع ألعاب بتمريرة عميقة مثالية لموريرا ليضاعف النتيجة في الدقيقة 18، مسجلاً مساهمته الـ14 في الأهداف مع العملاق الفرنسي في 20 مباراة فقط.

    بالنسبة لباريس سان جيرمان، تقلصت صدارته للجدول بفارق نقطة واحدة فقط عن لانس صاحب المركز الثاني. وعلى الرغم من أن لويس إنريكي أشرك لاعبين مثل عثمان ديمبيلي وخفيشا كفاراتسخيليا في الشوط الثاني، إلا أن حامل اللقب لم يتمكن سوى من تسجيل هدف شرفي متأخر عن طريق اللاعب الجورجي الدولي، مما تركه يتأمل ليلة محبطة سرق فيها مراهق من مدريد الأضواء.