فيديو: «بيليه هو الملك!» - مهاجم برينتفورد إيغور تياغو يختار بين أساطير كرة القدم البرازيلية عبر العصور

خلال تحدي "هذا أم ذاك" السريع، طُلب من تياجو أن يتنقل بين التسلسل الهرمي المعقد لأساطير كرة القدم البرازيلية. وفضل المهاجم في البداية نيمار على رونالدينيو، واختار رونالدو نازاريو على ريفالدو، قبل أن يختار الأسطورة غارينشا على كاكا.

وفي الجولات التنافسية التالية، مال إلى نيمار بدلاً من رونالدو وفضل بيليه على روماريو، ليضع في النهاية الفائز بثلاث بطولات كأس العالم في مواجهة أكثر الأسماء شهرة في العصر الحديث. وعندما وصلت المسابقة إلى مراحلها النهائية، اختار تياجو بيليه بدلاً من غارينشا، قبل أن يصدر حكمه النهائي عندما وُضع بيليه في مواجهة نيمار. وقال: "بيليه. بيليه هو الملك".