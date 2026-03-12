فيديو: بيدرو نيتو يتعرض لانتقادات شديدة بسبب مشادة "مثيرة للاشمئزاز" مع صبي الكرات خلال خسارة تشيلسي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تفاقمت الليلة الصعبة التي عاشها تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بسبب حادثة مثيرة للجدل شارك فيها بيدرو نيتو. مع تأخر البلوز 4-2 في مباراة متوترة، تصاعدت رغبة الجناح البرتغالي في استئناف المباراة إلى مواجهة جسدية على خط التماس.
دفع نيتو أحد جامعي الكرات إلى لوحة إعلانية، وهو تصرف وصفه المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المثير للاشمئزاز". على الرغم من شدة الدفع والغضب الذي أعقبه من لاعبي باريس سان جيرمان، لم يتلق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بطاقة صفراء. ومع ذلك، قد يواجه عقوبات لاحقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بسبب سلوكه العنيف.