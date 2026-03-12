فيديو: بيدرو نيتو يتعرض لانتقادات شديدة بسبب مشادة "مثيرة للاشمئزاز" مع صبي الكرات خلال خسارة تشيلسي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

في محاولة لتصحيح الأمور، التقى نيتو بالشاب بعد المباراة لتقديم اعتذار شخصي. وكشف أن زميله في المنتخب البرتغالي، فيتينا، ساعد في سد فجوة التواصل لضمان فهم الصبي الكرة لأسفه. كما أعطاه جناح البلوز البالغ من العمر 26 عامًا قميصه، وبعد ذلك ظهر نيتو، الذي بدا عليه الارتباك، على قناة TNT Sports للتعبير عن أسفه. وشدد على أن الحادث كان غير معهود عنه وأنه كان مدفوعًا بالضغط الناتج عن النتيجة.

"أريد أن أعتذر. لقد تحدثت معه بالفعل. كان ذلك في خضم لحظة الغضب. كنا نخسر، وأردت أن ألتقط الكرة. دفعته قليلاً، وهذا لا يمكن أن يحدث. رأيت أنني آذيته؛ أنا لست هكذا... كان ذلك في خضم لحظة الغضب؛ أعطيته قميصي. يجب أن أعتذر له. أنا آسف حقًا على ذلك"، أوضح نيتو.

"تحدثت معه على الفور وضحك، كان سعيدًا لأنني أعطيته القميص واعتذرت له حوالي 35 مرة. لم أفهم لغته الفرنسية لكنه كان يضحك، لذا أعتقد أنه أدرك أن ما حدث كان في لحظة انفعال، وأخبره فيتينا أنني لست هكذا".