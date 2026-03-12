Goal.com
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
فيديو: بيدرو نيتو يتعرض لانتقادات شديدة بسبب مشادة "مثيرة للاشمئزاز" مع صبي الكرات خلال خسارة تشيلسي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أثار بيدرو نيتو غضبًا شديدًا بعد أن دفع أحد صبيان الكرة خلال هزيمة تشيلسي 5-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. كانت الكرة قد خرجت للتو من الملعب على الجانب الأيمن في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حاول الجناح البرتغالي إعادتها إلى الملعب بسرعة ودفع صبي الكرة في صدره بينما كان يحاول الإمساك بالكرة.

    تفاقمت الليلة الصعبة التي عاشها تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بسبب حادثة مثيرة للجدل شارك فيها بيدرو نيتو. مع تأخر البلوز 4-2 في مباراة متوترة، تصاعدت رغبة الجناح البرتغالي في استئناف المباراة إلى مواجهة جسدية على خط التماس.

    دفع نيتو أحد جامعي الكرات إلى لوحة إعلانية، وهو تصرف وصفه المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المثير للاشمئزاز". على الرغم من شدة الدفع والغضب الذي أعقبه من لاعبي باريس سان جيرمان، لم يتلق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بطاقة صفراء. ومع ذلك، قد يواجه عقوبات لاحقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بسبب سلوكه العنيف.

    في محاولة لتصحيح الأمور، التقى نيتو بالشاب بعد المباراة لتقديم اعتذار شخصي. وكشف أن زميله في المنتخب البرتغالي، فيتينا، ساعد في سد فجوة التواصل لضمان فهم الصبي الكرة لأسفه. كما أعطاه جناح البلوز البالغ من العمر 26 عامًا قميصه، وبعد ذلك ظهر نيتو، الذي بدا عليه الارتباك، على قناة TNT Sports للتعبير عن أسفه. وشدد على أن الحادث كان غير معهود عنه وأنه كان مدفوعًا بالضغط الناتج عن النتيجة.

    "أريد أن أعتذر. لقد تحدثت معه بالفعل. كان ذلك في خضم لحظة الغضب. كنا نخسر، وأردت أن ألتقط الكرة. دفعته قليلاً، وهذا لا يمكن أن يحدث. رأيت أنني آذيته؛ أنا لست هكذا... كان ذلك في خضم لحظة الغضب؛ أعطيته قميصي. يجب أن أعتذر له. أنا آسف حقًا على ذلك"، أوضح نيتو.

    "تحدثت معه على الفور وضحك، كان سعيدًا لأنني أعطيته القميص واعتذرت له حوالي 35 مرة. لم أفهم لغته الفرنسية لكنه كان يضحك، لذا أعتقد أنه أدرك أن ما حدث كان في لحظة انفعال، وأخبره فيتينا أنني لست هكذا".

    تشيلسي أمامه جبل يتعين عليه تسلقه

    على أرض الملعب، تعرض فريق ليام روزينيور لهزيمة ساحقة على يد باريس سان جيرمان الرائع. على الرغم من الأهداف التي سجلها مالو غوستو وإنزو فرنانديز، إلا أن الأخطاء الدفاعية والخطأ الفادح الذي ارتكبه الحارس فيليب يورغنسن سمح لأوسمان ديمبيلي وفيتينها وخفيتشا كفاراتشيليا بتسجيل الأهداف والسيطرة على المباراة.

    يواجه تشيلسي الآن مهمة صعبة قبل مباراة الإياب في ستامفورد بريدج لقلب نتيجة المباراة. ولكن قبل ذلك، سيواجه البلوز أولاً نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل نيتو وزملاؤه حالياً المركز الخامس في الجدول، متساوين في النقاط مع ليفربول برصيد 48 نقطة. على الرغم من أن تشيلسي يتأخر بثلاث نقاط فقط عن مانشستر يونايتد وأستون فيلا، اللذين يتفوقان عليه في الترتيب، إلا أنه سيواصل الكفاح لضمان حجز مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

