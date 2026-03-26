فيديو: بول بوغبا يسجل أخيرًا أول أهدافه مع موناكو بتسديدة قوية، في الوقت الذي يكثف فيه نجم مانشستر يونايتد السابق جهوده لاستعادة لياقته البدنية الكاملة
افتتح بوجبا التسجيل في المباراة بلمسة بارعة من طرازه المعهود. انطلق بوجبا من وسط الملعب وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى لم تترك أي فرصة للحارس، مما أثار فرحة الجماهير. وكان ذلك تذكيرًا بأن اللاعب الدولي الفرنسي لا يزال قادرًا على تغيير مجرى المباراة بضربة واحدة من قدمه.
استعادة اللياقة البدنية
منذ انضمامه إلى موناكو الصيف الماضي، لم يكن طريق بوجبا نحو استعادة لياقته البدنية الكاملة سهلاً على الإطلاق. بعد أن قضى عقوبة الإيقاف بسبب تعاطي المنشطات أثناء فترة لعبه مع يوفنتوس، أعاقت سلسلة من المشكلات البدنية المزمنة عودته إلى كرة القدم التنافسية، مما حد من مشاركاته إلى ثلاث مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.
ورغم أن بوغبا تمكن من تسجيل هدف في مرمى برينتفورد، إلا أن هدفه الأساسي لا يزال يتمثل في بناء اللياقة البدنية المطلوبة للمنافسة على أعلى مستوى في الدوري الفرنسي. ويأمل النادي أن يمثل هذا الهدف نقطة انطلاق نفسية للنجم المخضرم.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ورغم أن اللحظة السحرية التي قدمها بوجبا كانت أبرز أحداث الظهيرة، إلا أنها لم تكن كافية لتأمين الفوز لفريق سيباستيان بوكوجنولي. فقد خسر العملاق الفرنسي في النهاية بنتيجة 2-1 أمام برينتفورد.
ومع ذلك، كانت هذه المباراة مجرد تدريب للحفاظ على لياقة الفريق قبل المواجهة الحاسمة في الدوري الفرنسي ضد مرسيليا يوم 5 أبريل، والتي قد تشهد عودة بوجبا إلى المنافسات الرسمية.