فيديو: إندريك يستفيد من خطأ حارس المرمى لينهي جفاف الأهداف ويسجل هدف التعادل الحيوي في الوقت القاتل لليون في مباراة الدوري الأوروبي ضد سيلتا فيغو

بدأت المباراة بصعوبة ليون في إيجاد إيقاعه في بيئة صعبة خارج أرضه. بعد أن اعتمد تشكيل 4-3-1-2 مع إندريك ورومان ياريمتشوك في خط الهجوم، كان لاعبو باولو فونسيكا بطيئين في الضغط، مما سمح للفريق الإسباني بفرض إيقاعه في بداية المباراة. بدا سيلتا فيغو خطيرًا منذ البداية، حيث اختبر بورخا إغليسياس دفاع ليون قبل أن يتم كسر التعادل في الدقيقة 25.

بعد انتقال سريع في وسط الملعب، أرسل ماتياس فيسينو الكرة إلى ويليوت سويدبرغ، الذي تجاوز كلينتون ماتا على الجناح. أرسل سويدبرغ عرضية دقيقة إلى خافي رويدا، الذي سدد الكرة بقدمه اليمنى ليمنح الفريق المضيف التقدم 1-0. حاول ليون الرد على الفور، لكن محاولات إندريك في بداية الشوط الأول افتقرت إلى الدقة المطلوبة لإزعاج راديو قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

تحولت الكفة في الشوط الثاني لصالح ليون، خاصة بعد لحظة جنون من بورخا إغليسياس. في الدقيقة 54، حصل مهاجم سيلتا على بطاقة حمراء مباشرة لضربه ماتا بمرفقه، مما ترك الفريق المضيف يدافع عن تقدمه الضئيل بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة.

على الرغم من التفوق العددي، ظل ليون يهدر الفرص. جلس سيلتا فيغو في العمق ودافع ببطولة، وبدا أنه سيحصل على فوز ثمين في فرنسا حتى الدقائق الأخيرة الدرامية.