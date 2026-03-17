فيديو: إبيريتشي إيزي يبدع هدفاً ساحراً في دوري أبطال أوروبا ليمنح أرسنال الأفضلية أمام باير ليفركوزن

اختار إيزي اللحظة المثالية لتسجيل أول أهدافه على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، حيث سدد كرة أذهلت جماهير ملعب الإمارات. بعد نصف ساعة أولى سيطر فيها «المدفعجية» على المباراة دون أن يتمكنوا من استغلال عدة فرص سانحة، أخذ لاعب كريستال بالاس السابق زمام الأمور بيده في عرض فني متقن.

كانت الحركة بسيطة للوهلة الأولى، لكنها نُفذت بدقة مدمرة. أرسل لياندرو تروسارد تمريرة قوية إلى قدمي إيزي في موقع مركزي، على بعد حوالي 20 ياردة من المرمى. بلمسة واحدة لتهيئة نفسه للانطلاق، أطلق صانع الألعاب تسديدة لا يمكن إيقافها طارت متجاوزة حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسويتش.