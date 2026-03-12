Goal.com
Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Muhammad Zaki

ترجمه

فيديو: أنطونيو روديجر يرقص في سيارته ويضرب بوقها بينما يمنع المشجعون المبتهجون نجم ريال مدريد من مغادرة ملعب برنابيو بعد فوز مانشستر سيتي

أثبت أنطونيو روديجر مرة أخرى لماذا هو المفضل لدى جماهير البرنابيو بعد فوز ريال مدريد الساحق 3-0 على مانشستر سيتي. في حين أن العديد من نجوم اللعبة الكبار يحاولون تجنب اهتمام الجماهير بعد مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، احتضن اللاعب الدولي الألماني المشجعين واحتفل بجنون في سيارته أمام أولئك الذين سدوا طريق خروجه من الملعب.

    تم تصوير المدافع البالغ من العمر 33 عامًا، الذي قدم أداءً قويًا كعادته ليبقي فريق بيب جوارديولا بعيدًا، وهو يقفز في مقعده ويضغط على بوق سيارته ويغني مع مشجعي الفريق الأبيض. مع نوافذ سيارته مفتوحة وابتسامة عريضة على وجهه، صافح روديجر المشجعين وشجعهم على ترديد اسمه، مستمتعًا بالأجواء الاحتفالية بعد أن سحق فيديريكو فالفيردي عمالقة الدوري الإنجليزي بثلاثية في الشوط الأول.

  • الجدل يلتقي بالاحتفال

    تتناقض هذه الاحتفالات بشكل حاد مع المشاكل التأديبية التي واجهها روديجر مؤخرًا، حيث اعترفت اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني (CTA) بأن روديجر كان يجب طرده بسبب سلوكه العنيف خلال مباراة ضد خيتافي. على الرغم من التدقيق التحكيمي الذي يحيط به، لا يزال المدافع الألماني شخصية لا يمكن المساس بها في قلوب مشجعي ريال مدريد، الذين يقدرون شدته الخام وطاقته المعدية بعد المباريات.

    التركيز يتجه إلى الاتحاد

    على أرض الملعب، كانت هذه الفوز بمثابة إعلان نوايا من العملاق الإسباني، الذي خطا خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي. بعد صافرة النهاية، أشاد زميله ترينت ألكسندر-أرنولد بأداء الفريق، قائلاً لشبكة TNT Sports إنها كانت "أداءً رائعاً" أثبت مرونتهم. وقال: "لا يهم ما هي الإصابات التي تعرضنا لها"، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في إسكات أولئك الذين "توقعوا أن نتعرض لهزيمة ساحقة الليلة".

    على الرغم من الفارق بثلاثة أهداف والأجواء الاحتفالية، يدرك رجال ألفارو أربيلوا أن المهمة لم تنتهِ بعد. ستتطلب مباراة الإياب في مانشستر نفس المستوى من التركيز والكثافة التي يظهرها روديجر في كل مرة يخطو فيها على العشب. ستكون قدرة المدافع على التحول من مهرج مرح خارج الملعب إلى لاعب مخيف داخله أمرًا حيويًا، حيث يسعى ريال مدريد للدفاع عن تقدمه في إنجلترا.

